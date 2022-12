Diego Verdegiglio: esce il libro-intervista

Diego Verdegiglio diventa protagonista di un libro-intervista a lui dedicato, edito da Academ editore e già disponibile per l’acquisto

Diego Verdegiglio è un veterano professionista di teatro, cinema, fiction, ma anche doppiatore, insegnante e regista; e la sua l’indiscussa bravura e fervore professionale vengono messe in luce nel libro-intervista Diego Verdegiglio, un attore allo specchio, edito Academ editore e già prenotabile sul sito web ufficiale, in libreria e online. Il libro è stato curato dal giornalista Roberto Messina ed è dedicato alla formazione del percorso artistico di Verdegiglio. Nell’introduzione, lo stesso Messina ha affermato che questa è

Un’iniziativa che è stata accompagnata dalla certezza che non si trattasse di un lavoro qualunque, di uno scritto come un altro: ma di qualcosa di importante, arricchente e stimolante per tutti coloro che amano il cinema, la recitazione, il teatro e i loro infiniti e variegati ‘dintorni’.

Diego Verdegiglio, una carriera solida

La carriera di Verdegiglio si sviluppa a Catanzaro, dove ha frequentato la scuola di teatro e dizione di Gianni Diotaiuti, per poi trasferirsi a Roma e diventare presto protagonista di numerosi film, fiction e sceneggiati, tra cui spicca Nero Wolfe, e ha avuto collaborazioni con attori del calibro di Walter Chiari, fino all’ultima risata con Alessio Boni; ma la sua carrera è anche costellata di moltissimi successi Rai e Mediaset, come Valeria medico legale, Un medico in famiglia e La tassista, con Stefania Sandrelli. Lo stesso Diego Verdegiglio ha avuto spesso modo di raccontare la sua carriera, affermando di ispirarsi molto a Gigi Proietti, definito

Un gigante dell’arte che meritava di vivere per sempre. Irraggiungibile. Ho avuto l’onore e il piacere di lavorare tre volte accanto a lui.

Laureato inoltre in Lingue e Letterature Neolatine, Verdegiglio è stato docente di Discipline dello Spettacolo presso l’Università Popolare di Roma. Tra le sue opere possiamo citare Talièn de la pèire da Garroc sulla minoranza di lingua occitana in Calabria, e Alla conquista dello Spazio, scritto con l’autore Francesco Valitutti per Newton Compton.

