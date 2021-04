Migliori giochi Android gratis | Aprile 2021

Una guida per scegliere i migliori giochi gratis Android per smartphone e tablet da scaricare, siete pronti per scoprire quali titoli abbiamo selezionato? Vediamoli insieme

La nostra vita è piena di momenti di noia, di attese e di tempi morti. Quante volte vi è capitato di non sapere che cosa fare durante una fila alla posta, durante un viaggio in autobus o in treno, in vacanza lontani dalle proprie console o dai propri PC? Molte vero? Allora questa è la guida che fa per voi. Fortunatamente, col passare degli anni, i nostri cellulari hanno raggiunto una potenza di calcolo in grado di “far girare” su di essi alcuni giochi molto validi per passare il tempo. Ecco una guida ai migliori giochi Android gratis.

A tutto gas! – Migliori giochi Android gratis

Prima di iniziare con la guida vera e propria un paio di informazioni per quanto riguarda i criteri di scelta e di impostazione dei giochi gratis scelti per smartphone Android. Si tratta di una lista di giochi che prevede tre menzioni per ogni singola categoria. La prima categoria che vogliamo presentarvi è quella dedicata alle corse automobilistiche. Si tratta di un genere di giochi che si presta benissimo ai comandi e alla praticità che un cellulare è in grado di fornire. Tutto chiaro? Benissimo, allora iniziamo subito!

Beach Buggy Racing 2 è il primo gioco di corse di questa lista

Partiamo subito con un titolo legato al mondo delle corse. Corse, però, non automobilistiche, infatti si tratta di corse sui go-kart! Beach Buggy Racing 2 è il mario-kart del mercato mobile. In questo secondo capitolo, troverete ancora più piloti, più potenziamenti e più circuiti. Piramidi egizie, castelli e altre ambientazioni fantastiche vi aspettano. Con BBR2 gli sviluppatori hanno dichiarato di voler alzare ulteriormente l’asticella rispetto al primo capitolo che ha fatto registrare ben 90 milioni di download. Tra le novità più importanti, abbiamo infatti, una interessante e coinvolgente componente multiplayer.

Asphalt 9 – Migliori giochi Android gratis

La serie Asphalt è sicuramente tra le più amate di tutti gli appassionati del mercato dei giochi mobile. Il nono capitolo di questa saga è un concentrato di adrenalina, velocità e emozioni uniche. Il tutto condito da un ottimo comparto tecnico che rende Asphalt 9 un punto di riferimento per quanto riguarda la grafica e l’audio dei giochi per smartphone. Potrete personalizzare più di 50 auto e farle sfrecciare nelle mappe più belle e fuori di testa mai concepite! Davvero un must-have.

Real Racing 3 – Migliori giochi Android gratis

Presente ormai da tanti anni sul mercato e su tutti gli store mobile, Real Racing 3 è un vero e proprio cult dei giochi di corsa per smartphone. Comparto tecnico invidiabile e dei comandi che davvero hanno poco a che fare con il concetto di arcade. Un ottimo titolo che aggiornamento dopo aggiornamento assume sempre più i tratti di un vero e proprio simulatore. Pronti ad essere i più veloci in pista?

Uno strappo alla regola per Mario Kart Tour

Per quanto riguarda i titoli di corse automobilistiche bisogna fare un piccolo strappo alla regola ed inserire un quarto gioco per la categoria. Si tratta di un titolo arrivato sul mercato del gaming su mobile il 25 Settembre 2019: parliamo ovviamente di Mario Kart Tour. L’idraulico più famoso del mondo targato e tutti i suoi amici sono pronti a sfrecciare a bordo dei loro Kart anche sulle vostre piattaforme mobile. Assolutamente da non perdere questo titolo targato Nintendo.

Salta di qua e salta di là – Migliori giochi Android gratis

Salta, scatta e attacca! Qualora volessimo riassumere erroneamente un platform potremmo farlo così. Erroneamente perchè i platform sono questo e molto altro! Tempismo, intuito, precisione ed altre mille qualità (tra cui la pazienza) servono per affrontare un ottimo titolo platform. Ecco i 3 titoli di questa speciale categoria che abbiamo scelto per voi.

Lep’s World 3 è il primo titolo platform

Terzo capitolo di questo “super mario-like”. Cubi, piattaforme, avventura e nemici da sconfiggere in questo titolo che si presenta con una grafica molto colorata in grado di attirare i più grandi ma anche (e soprattutto) i più piccini. Il tutto accompagnato da suoni molto graziosi e divertenti. Aiutate il povero Lep a salvare tutti i suoi amici e la sua famiglia da dei nemici molto pericolosi, di chi si tratta? Beh, scaricatelo e scopritelo!

Magic Rampage – Migliori giochi Android gratis

Un mix tra le più coinvolgenti ed immersive avventure RPG e i platform più impegnativi. Magic Rampage è un titolo molto interessante in cui vi troverete ad affrontare una serie di livelli pieni zeppi di nemici temibili da combattere. Avrete bisogno di una grande abilità nel colpire e nel muoversi in modo preciso e oculato. Scegliete una delle tante classi disponibili e impegnatevi al massimo per raggiungere il vostro obiettivo, in bocca al lupo!

Jetpack Joyride – Migliori giochi Android gratis

Jetpack Joyride, già, proprio lui! Un gioco sempre verde ed un vero e proprio cult del mercato del gaming su mobile. Così come Temple Run e Fruit Ninja, questo gioco rappresenta uno dei titoli più famosi di tutta la sfera dei migliori giochi gratis per smartphone. Le descrizioni lasciano il tempo che trovano, se qualcuno ancora non avesse mai scaricato Jetpack Joyride, beh ragazzi, direi che è il momento di farlo! Questo gioco è anche approdato sulle console più importanti sul mercato, c’è bisogno di ulteriori motivazioni per scaricarlo?

Carte, carte e ancora carte! – Migliori giochi Android gratis

Entriamo in una particolare categoria dei migliori giochi per smartphone Android. In questo caso abbiamo selezionato una serie di giochi di carte gratis molto interessanti. Questa tipologia di giochi purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) necessita di impegno e di tempo. Le partite che vi troverete a giocare saranno brevi ma tutto ciò che c’è dietro di esse non sarà affatto breve. Costruire il proprio mazzo e scegliere la strategia giusta sono due componenti fondamentali per eccellere in questi titoli. Andiamo a vedere quali abbiamo scelto per voi.

Hearthstone, è lui il primo titolo di carte

Ovviamente partiamo con uno dei giochi di carte gratis per smartphone Android più scaricati di sempre: Hearthstone. Si tratta del gioco di carte ispirato al mondo di World of Warcraft, davvero imperdibile per tutti gli appassionati e non solo, infatti Hearthstone è in grado di offrire una gran bella esperienza anche ai neofiti del mondo di WoW. Hearthstone si propone anche come un gran titolo eSport. Recentemente sono stati anche giocati campionati mondiali, scoprite chi ha vinto!

Clash Royale – Migliori giochi Android gratis

È il momento di un vero e proprio fenomeno del mercato videoludico legato al mondo della telefonia. Clash Royale, sviluppato da dei maestri del gaming su mobile ovvero i ragazzi di Supercell (creatori anche di Clash Of Clans) è ispirato proprio al mondo del precedente titolo. Anche in questo caso ogni tipologia di presentazione sarebbe superflua; non vi resta che scaricare il gioco, comporre il vostro mazzo e scalare tutte le arene vittoria dopo vittoria.

UNO & Friends – Migliori giochi Android gratis

Avete litigato con tutti i vostri amici in seguito ad un +4 di troppo? Niente paura, la vostra irrefrenabile voglia di giocare ad UNO può essere facilmente placata e appagata. È disponibile infatti una versione mobile di uno dei giochi di carte e da tavolo più famosi in assoluto. Potrete giocare questa versione mobile andando a sfidare tutti i giocatori online. Armatevi di +2, cambio giro e cambio colore, la battaglia di UNO & Friendssta per iniziare!

La migliore arma è il cervello! – Migliori giochi Android gratis

Pazienza, senso della tattica, strategia, costanza e tanto altro ancora; questo è quello di cui necessitano i giochi strategici che stiamo per elencarvi. I giochi strategici per smartphone sono un grande classico, in questo caso siamo pronti ad elencarvene 3. I dispositivi cellulari si prestano molto a questa tipologia di videogames. Infatti nella maggior parte dei casi basta tappare sullo schermo. Ecco allora i titoli strategico-manageriali e gestionali che abbiamo scelto.

Online Soccer Manager per essere dei vincenti

Partiamo subito con un titolo che avvicinerà tutti gli appassionati di sport e soprattutto di calcio. OSM non è il più famoso dei giochi manageriali per smartphone ma si tratta, a nostro avviso, di uno dei più intuitivi e semplici da giocare. Allenate i vostri giocatori più giovani, aumentate la capacità del vostro stadio, comprate i giocatori più forti, accontentate la vostra società e portate il vostro club a vincere tutto ciò che c’è da vincere!

Assassin’s Creed Rebellion – Migliori giochi Android gratis

Assassin’s Creed Rebellion, già parliamo proprio di un gioco Ubisoft e di un titolo che porta il brand di una delle saghe più famose e amate della storia dei giochi. Portare un AC su mobile è una vera “furbata” e farlo con un titolo strategico lo è ancora di più. Gestite il vostro quartier generale e sfruttate al meglio tutti gli assassini che riuscite a reclutare. Pronti per questa straordinaria avventura fatta di lame celate e tanto ingegno?

Rise of Kingdoms – Migliori giochi Android gratis

Rise of Kingdoms: si tratta di uno dei giochi gratis più giocati al momento su smartphone e tablet. Scegliete una delle 11 civiltà disponibili ed ergetevi sul mondo intero come il più grande leader che la storia abbia mai conosciuto. Sarete noti per la vostra saggezza o per la vostra aggressività in battaglia? Per la vostra diplomazia o per la vostra estrema furbizia? Starà a voi gestire al meglio il vostro potenziale e portare in auge la vostra patria.

Servirà tanta, ma tanta pazienza… – Migliori giochi Android gratis

I puzzle-game o rompicapo sono quelli in cui avrete bisogno solamente di due qualità: la pazienza (come suggerisce il nostro titolo) e l’ingegno. Che si tratti di indovinelli, di quiz o di azioni particolarmente oculate non importa. L’unica cosa che conta sarà la vostra calma e il vostro saper ragionare. Ecco allora per voi una serie di 3 tra i migliori giochi puzzle (o rompicapo) disponibili sul Google Play Store.

Candy Crush, dolcissimo e coloratissimo

Anche in questo caso, con Candy Crush, ci troviamo davanti ad un vero e proprio cult del mondo del gaming su mobile. Trovate le giuste combinazioni e procedete di livello in livello a suon di caramelle, colori e musiche graziose. Questo titolo sarà in grado di tenervi impegnati e di stimolare il vostro cervello. Chi l’ha detto che Candy Crush è un gioco solo per le mamme?!

Timberman – Migliori giochi Android gratis

Timberman ci mette nei panni di un boscaiolo. Il nostro scopo è quello di tagliare un albero sferrando più colpi di accetta possibili senza mai colpire i rami. Si tratta di un giochino molto semplice ma contemporaneamente tanto interessante e divertente. Esso sarà in grado di coinvolgervi e che vi spingerà a ragionare prima di affondare il colpo. Questo titolo è anche disponibile su Nintendo Switch. Occhio, crea dipendenza!

Tetris Blitz – Migliori giochi Android gratis

In questa speciale categoria poteva mancare Tetris? Assolutamente no! Ecco allora un’interessante versione mobile del secondo videogioco più venduto di tutti i tempi (scoprite qual è il primo). EA Games ha deciso di regalare a tutti una complessa e coloratissima versione per smartphone di questo classico dell’universo videoludico. Servirà ingegno, tempismo e grande elasticità mentale per completare tutti i livelli di questo Tetris Blitz.

Un piccolo e breve recap… +1

Il nostro elenco è finito, ci teniamo a sottolineare che molti dei titoli presenti nella nostra lista sono disponibili anche su dispositivi iOS e sull’Apple Store. Ecco allora per voi un breve recap di tutti i giochi che abbiamo inserito nella nostra guida:

Migliori giochi android gratis di Corse

Beach Buggy Racing 2

Asphalt 9

Real Racing 3

(Mario Kart Tour)

Migliori giochi android gratis Platform

Lep’s World

Magic Rampage

Jetpack Joyride

Migliori giochi android gratis di Carte

Hearthstone

Clash Royale

UNO & Friends

Migliori giochi android gratis Gestionali

OSM

AC Rebellion

Rise of Kingdoms

Migliori giochi android gratis Puzzle

Candy Crush

Timberman

Tetris Blitz

Prima di concludere, vogliamo aggiungere un ultimo titolo alla lista. Si tratta del titolo più giocato e famoso del momento, parliamo anche del genere più giocato e famoso del momento. Ovviamente il Battle Royale ed ovviamente Fortnite. Non tutti sanno che il fenomeno di Epic Games è disponibile anche su mobile. Pronti a raggiungere una bella vittoria reale?

Questi erano i migliori giochi Android gratis. Scoprite quali sono i migliori titoli gratis per iOS. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per essere sempre aggiornati su tutte le curiosità e le novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare videogiochi a prezzo scontato fate un salto su Instant Gaming e date un’occhiata a tutte le offerte del catalogo!