Rainbow Six Siege: svelata Azami, la nuova Operatrice

Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato con un trailer la nuova aggiunta al roster di Operatori giocabili in Rainbow Six Siege: diamo il benvenuto ad Azami

Il tiepido successo di Rainbow Six Extraction, il versante PvE del franchise di Ubisoft, viene ancor più messo in ombra dagli straordinari numeri che ha fatto (e ancora fa) Siege, la sua controparte PvP. Vi abbiamo parlato di pregi e difetti dell’ultimo arrivato a casa R6 nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, insieme ad alcune guide dedicate come quella inerente le migliori armi e i migliori operatori da utilizzare per iniziare. Nelle scorse ore, però, Ubisoft è tornata a concentrare i suoi sforzi di marketing su Rainbow Six Siege, che si appresta ad entrare nel suo settimo anno di vita, forte come non mai. Dopo aver svelato la nuova stagione, chiamata Demon Veil, si è passati alla presentazione del canonico nuovo operatore.

Stiamo parlando di Azami, un’agente speciale proveniente dal Giappone e che lavora nel settore della sicurezza privata. Il gadget di Azami è chiamato Barriera Kiba ed è un kunai lanciabile che, una volta utilizzato, si trasforma in un materiale che si solidifica fino a diventare una superficie antiproiettile. Un ottimo modo per dare una copertura rapida ai compagni che hanno bisogno di difendersi e, anche, uno stratagemma utile a riparare velocemente eventuali buchi su pareti o pavimenti, donando una maggiore versatilità alla fase difensiva. Con l’occasione, Ubisof ha ovviamente rilasciato un trailer con protagonista Azami, che vi lasciamo qua sotto.

Rainbow Six Siege: vediamo insieme il trailer dedicato ad Azami

Azami è un’Operatrice di media velocità e media salute, che avrà un’equipaggiamento base che comprende un 9X19SVN o un ACS12 come arma primaria, e un D-50 come arma secondaria. Si andrà ad aggiungere alla lunga lista di Operatori del roster di Rainbow Six Siege una volta che la stagione 1 dell’anno 7 del gioco avrà inizio!

Avete visto il trailer della nuova Operatrice di Rainbow Six Siege, Azami? Che cosa ne pensate del titolo di Ubisoft? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!