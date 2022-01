Andiamo a scoprire quali sono le migliori armi per abbattere gli archei all’interno di Rainbow Six Extraction

Arrivato di recente, anche su Xbox Game Pass, Rainbow Six Extraction si è rivelato uno sparatutto cooperativo molto più ostico di quel che si pensava, come potete leggere anche nella nostra recensione. Il titolo di Ubisoft, nato da una costola di Rainbow Six Siege è brutale sin dal livello di difficoltà più basso, e per riuscire a superare le missioni nel migliore dei modi serve un’attenta tattica. Per questo motivo abbiamo pensato di preparare questa guida che vi consiglierà quali sono le migliori armi da utilizzare all’interno di Rainbow Six Extraction, così da poter eliminare anche gli archei più ostici ancor prima che questi si accorgano della vostra presenza.

Come sbloccare nuove armi nel gioco

All’interno di Rainbow Six Extraction, le armi funzioneranno in maniera diversa dai soliti sparatutto, e non tutte quelle migliori saranno disponibili per ogni personaggio. Ogni operatore REACT avrà a disposizione un arsenale unico, che si sbloccherà man mano che questo aumenterà il suo livello. Potrete però vedere ogni arma che sarà possibile sbloccare andando nel menu relativo agli operatori dove saranno mostrate tutte le informazioni su arsenale e abilità e il livello a cui queste diventeranno disponibili.

Dovrete quindi scegliere prima uno o più personaggi in cui specializzarvi e far aumentare di livello. Conviene sempre sceglierne più di uno dato che è molto probabile che qualcuno diventerà non disponibile per alcune missioni nel caso venga ferito o perso in azione. In questo modo almeno potrete passare al prossimo personaggio di vostro interesse non appena la vostra prima scelta non sarà utilizzabile. Una volta scelti i personaggi in base alle loro armi e abilità speciali è il momento di approfondire il discorso sui migliori fucili e pistole presenti all’interno del gioco.

V308 – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

Il V308 è di gran lunga il miglior fucile di Rainbow Six Extraction. Ha un danno molto alto per un fucile d’assalto, e consentirà di distruggere facilmente gli archei. Il suo difetto principale è quello di avere un po’ di rinculo, che è possibile limitare con l’aggiunta di un buon grip. Se si opta per rimuovere il silenziatore, conviene assicurarsi di avere almeno una pistola silenziata da utilizzare come arma secondaria in modo da poter comunque ottenere uccisioni furtive su nemici lontani.

Il V308 è disponibile per Lion al livello 1, che è un altro motivo per cui è una delle armi maggiormente consigliate. Lion è uno dei migliori operatori da scegliere grazie anche alla sua abilità EE-One-D Drone che scansiona tutti i nemici in movimento nell’area per un breve periodo, e la possibilità di utilizzare questo fucile rende il personaggio ancora più utile in una squadra. Anche Rook può anche sbloccare il V308 una volta raggiunto il livello 9, quindi nel caso è possibile utilizzare quest’arma anche in assenza di Lion.

AK-12 – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

L’AK-12 è molto simile al V308 per quanto riguarda i danni. Può devastare quasi tutti gli Archei, ed è molto consigliato per quelli più potenti come i Protean. Tuttavia, l’AK-12 ha molto più rinculo rispetto al V308, per questo è leggermente inferiore. Si può limitare il problema con un grip o altre parti che limitano il rinculo, ma sarà sempre piuttosto impreciso in generale. Per fortuna, la sua potenza compensa ampiamente questa mancanza di controllo, rendendo l’AK-12 una delle migliori armi in Rainbow Six Extraction.

L’AK-12 è disponibile per Fuze e Tachanka, entrambi sbloccabili quando si raggiungerà il traguardo del livello 10 della progressione generale. Fuze sbloccherà l’AK-12 quando raggiungerà il livello 3, mentre Tachanka lo otterrà al livello 9. Anche questo fucile può essere dunque gestito nell’utilizzo tra vari personaggi presenti nel gioco.

Spear .308 – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

Lo Spear .308 è meno efficace del V308 e dell’AK-12 per via di un danno leggermente inferiore, il che significa che si potrebbe impiegare un po’ più di tempo per uccidere alcuni nemici. Per fortuna, si possono uccidere la maggior parte degli archei con un semplice colpo alla testa, quindi la questione del danno inferiore non dovrebbe essere troppo problematica.

Lo Spear .308 è disponibile per Finka e Fuze. Come Lion, Finka è uno dei migliori personaggi di Extraction, poiché la sua abilità: Adrenaline Surge, la rende assolutamente essenziale per qualsiasi squadra per via delle cure extra che è in grado di dare. Oltre a questa incredibile abilità, Finka potrà anche ottenere lo Spear .308 al livello 1, cosa che la rende tra i membri più del REACT. Fuze invece, potrà ottenere quest’arma a livello 9, ma avrà anche l’AK-12 al livello 3, come accennato in precedenza.

MP5 – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

L’MP5 è un eccellente mitragliatore a corto-medio raggio che bilancia perfettamente potenza, velocità e precisione. Sebbene scenda al di sotto dei fucili d’assalto sopra in termini di potenza e velocità di fuoco, l’MP5 è ancora molto forte e sarà in grado di uccidere rapidamente la maggior parte degli archei. Poiché Doc e Rook sono gli unici personaggi che possono usare l’MP5, la potenza inferiore non dovrebbe avere importanza poiché sono due operatori che si concentrano principalmente sul supporto dei compagni di squadra piuttosto che sull’uccisione degli archei.

Sia Rook che Doc sbloccano l’MP5 al livello 3, quindi bisognerà completare alcuni obiettivi con questi due operatori per sbloccare l’arma. Rook dal livello 9 potrà utilizzare il V308, che è molto meglio come arma primaria, ma per Doc l’MP5 rappresenterà sempre una delle sue migliori scelte in fatto di armi.

M590A1 – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

Se si preferiscono usare le maniere forti e non si hanno problemi nel fare rumore, allora la scelta giusta è il fucile M590A1. Questo è un fucile a pompa calibro 12 utilizzato da Sledge e da Smoke. Può facilmente abbattere la maggior parte dei nemici in un colpo solo, per questo non ci sarà bisogno di preoccuparsi troppo del rumore. Indubbiamente è un’arma perfetta per gli scontri aperti, soprattutto quando c’è da difendere un obiettivo e si è forzati a combattere contro orde di archei.

Sledge ha accesso all’M590A1 sin dal livello 1, quindi è l’operatore perfetto per massacrare senza pietà qualsiasi archeo vi si parerà di fronte al vostro cammino senza preoccuparsi dell’essere discreti. Se invece si preferisce utilizzare Smoke, allora bisognerà aspettare di raggiungere il livello 6 per poter utilizzare liberamente quest’arma.

Supernova – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

Se l’idea di utilizzare un fucile a pompa vi piace, ma non volete avvertire ogni archeo nel raggio di decine di metri sulla vostra posizione, allora il Supernova è una scelta eccellente. Il Supernova è uno shotgun con silenziatore che ha delle statistiche di danno impressionanti (sebbene inferiori all’M590A1 di cui abbiamo parlato in precedenza), che presenta anche un controllo del rinculo migliore di molti altri fucili a pompa. Quest’arma è disponibile soltanto per Hibana, uno dei personaggi disponibili in Rainbow Six Extraction sin dall’inizio. Per sbloccare il fucile Supernova, bisognerà portare Hibana al livello 3, cosa che sarà possibile fare in poche missioni completate.

552 Commando – Rainbow Six Extraction: la guida alle migliori armi

Il 552 Commando è un fucile d’assalto utilizzato da IQ e Jager. Anche se non ha lo stesso livello di danno del V308, considerato come una delle migliori armi di Rainbow Six Extraction, il 552 Commando è ancora un’arma brillante che ha tutto il diritto di essere in questa guida. IQ e Jager sono degli operatori REACT estremamente utili e questa è di gran lunga la migliore arma disponibile per entrambi i personaggi, poiché vanta un ottimo equilibrio tra potenza, precisione e velocità rispetto alle altre armi nel loro arsenale.

IQ sblocca il Commando 552 al livello 6, mentre Jager lo ottiene un po’ più tardi, al livello 9. Jager e IQ non si possono utilizzare fino al raggiungimento del livello 5 nel progresso generale del gioco, ma è un traguardo che arriverà naturalmente giocando per sbloccare le aree successive a New York e San Francisco. Bisognerà poi mettere in conto di dover far aumentare di livello questi due personaggi per poter utilizzare quest’ottimo fucile.

Non pensate solo alle armi per sopravvivere

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi presenti all’interno di Rainbow Six Extraction, ma ricordate che avere un’ottima arma è solo il primo passo per non fallire la missione, infatti converrà prepararsi e scegliere anche l’operatore della REACT più adatto a voi, e per capire quali sono i migliori potete consultare questa guida.

Rainbow Six Extraction è attualmente disponibile per PS5, PS4, Xbox One e Xbos Series X/S, PC, Google Stadia e Amazon Luna, inoltre è presente sin dal day one anche su Xbox Game Pass.