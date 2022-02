Recensione Pinnacolando Circus: acrobazie con le parole

Icircensi sono pronti, gli imprevisti sono dietro l’angolo e tu, per preparati a questo gioco, leggi la recensione di Pinnacolando Circus

Com’è nato il gioco | Recensione Pinnacolando Circus

Ho avuto il piacere di fare due chiacchiere con l’autore, Matteo Curella, e così ho chiesto direttamente a lui di raccontarci come è nato questo gioco. Vi lascio alle sue parole:

Pinnacolando nasce da una bozza di idea negli anni 90, ma il progetto fu accantonato per mancanza di tempo da dedicare al suo sviluppo. Durante l’ozioso periodo di lockdown, mi ricordai di quel progetto di cui mio padre molti anni prima accennò a me, mia sorella e mio fratello. Avendo molto più tempo libero lo proposi ai miei fratelli, i quali mi stimolarono a riesumare l’idea e così decisi di provarci. Non poche furono le difficoltà, già solo per ritrovare la bozza del vecchio progetto. A completo digiuno del mondo dei giochi di società, essendo impegnato in tutt’altro genere lavorativo, ho consultato a vari livelli persone che potessero darmi consigli utili e dopo alcuni mesi ho iniziato a testare il gioco con numerosi appassionati, dai quali ho ricevuto utili indicazioni per migliorare i vari aspetti del gioco. Valutato l’ottimo riscontro di gradimento ho iniziato la produzione, rinunciando per scelta a fornitori extra europei, ma eseguita totalmente in Italia, senza badare troppo ai costi ma alla qualità, ecco perché il prezzo di vendita è leggermente superiore paragonato ad alcuni altri giochi. Finalmente nel mese di dicembre 2021 Pinnacolando fu realizzato, ad oggi presente solo sul portale Amazon, ma entro l’anno prevedo possa essere presente anche nei negozi fisici specializzati d’Italia. Matteo Curella.

Componenti e preparazione | Recensione Pinnacolando Circus

Componenti

52 carte azzurre

52 carte rosse

10 carte imprevisto

1 Vintage Ticket: se lo aggiudica il primo giocatore che cala la prima parola della partita. Da quel momento chiunque crea una parola più lunga potrà sottrarglielo, e così via, fino alla fine della partita.

8 carte Jolly: da usare per sostituire una lettera mancante quando calate una parola. Le carte Jolly si possono rubare a qualunque giocatore, anche al proprio compagno di squadra.

Preparazione

Decidete se giocare singolarmente o a squadre da 2 giocatori.

Mischiate le carte blu e le carte rosse insieme, poi distribuite 13 carte a ogni giocatore in senso antiorario.

Le carte che avanzano diventano il POZZETTO (mazzo di pesca) che va posizionato al centro del tavolo. Rivelate la prima carta del pozzetto e posizionatela a faccia in su lì accanto.

Ora che abbiamo intavolato il gioco, possiamo passare al regolamento.

Regolamento | Recensione Pinnacolando Circus

Il turno si svolge nel seguente modo:

PESCARE UNA CARTA (obbligatorio): la carta può essere pescata dal pozzetto oppure può essere pescata dagli scarti, in questo secondo caso bisogna raccogliere anche tutte le carte successive a quella pescata.

la carta può essere pescata dal pozzetto oppure può essere pescata dagli scarti, in questo secondo caso bisogna raccogliere anche tutte le carte successive a quella pescata. CALARE: calare è FACOLTATIVO se pesco la carta dal pozzetto ed è OBBLIGATORIO se pesco la carta dalla fila degli scarti. Durante questa fase, ci si può agganciare alle parole del proprio compagno di squadra oppure aggiungere lettere alle proprie parole Es. SCATOLA + ME = SCATOLAME. Agganciarsi alle parole del vostro compagno di squadra vi farà accumulare punti, mentre agganciarsi alle parole di un avversario è consigliabile solo se vi serve per chiudere il gioco e vincere la partita. L’azione di calare durante il proprio turno si può fare fino a che si hanno carte da calare.

calare è se pesco la carta dal pozzetto ed è se pesco la carta dalla fila degli scarti. Durante questa fase, ci si può agganciare alle parole del proprio compagno di squadra oppure aggiungere lettere alle proprie parole Es. SCATOLA + ME = SCATOLAME. Agganciarsi alle parole del vostro compagno di squadra vi farà accumulare punti, mentre agganciarsi alle parole di un avversario è consigliabile solo se vi serve per chiudere il gioco e vincere la partita. L’azione di calare durante il proprio turno si può fare fino a che si hanno carte da calare. CARTA IMPREVISTO: questa è un’ azione facoltativa . Nello stesso turno possiamo giocare una o più carte imprevisto presenti nella nostra mano. Una volta giocate, le carte imprevisto vanno riposte nella scatola.

questa è un’ . Nello stesso turno possiamo giocare una o più carte imprevisto presenti nella nostra mano. Una volta giocate, le carte imprevisto vanno riposte nella scatola. SCARTARE (obbligatorio): questa azione serve per concludere il turno. Si possono scartare solo le carte lettera, non i Jolly o le carte imprevisto.

Come si creano le parole e quali sono i vocaboli ammessi | Recensione Pinnacolando Circus

Creazione Parole

Per creare una parola e poterla calare sono necessari tre requisiti:

le parole devono essere di senso compiuto

si possono calare parole composte da 5 o più lettere

si devono utilizzare carte dello stesso colore per comporre una parola

Ci sono però due eccezioni:

Poker: si possono calare 4 carte con la stessa lettera e di colori diversi

si possono calare 4 carte con la stessa lettera e di colori diversi PINNACOLANDO: è possibile calare questa parola anche componendola con carte di colore diverso.

Vocaboli ammessi

Sono ammesse tutte le parole che fanno parte del vocabolario italiano, comprese quelle di origine straniera che sono entrate a far parte dell’uso comune, ad esempio SCOOTER.

Possono essere usate anche le alterazioni, come ad esempio STRADINA, NASONE.

Si possono usare tutte le forme verbali che sono previste dalla lingua italiana, comprese quelle con prefissi e suffissi, per esempio RICAMBIARE, TOGLIAMOCI, DIVIDETELI, GUARDANDOLA, ETC.

N.B. non sono accettate ortografie sbagliate, voci arcaiche, letterarie, dialettali o neologismi assenti nella lingua in cui avete scelto di giocare. Non si usano neanche nomi propri, cognomi, nomi geografici, storici mitologici o marche commerciali.

Fine partita e punteggio | Recensione Pinnacolando Circus

Per concludere la partita è necessario calare tutte le carte della propria mano e scartarne una. Ricordatevi che potete scartare solo le lettere e non i Jolly o le carte imprevisto.

Per il calcolo del punteggio:

chi chiude la partita riceve subito 100 punti

le carte giocate danno punti

le carte che non si sono giocate (questo vale per tutti i giocatori, tranne per chi ha chiuso la partita) levano punti

Conclusione | Recensione Pinnacolando Circus

Le luci si abbassano, lo spettacolo è finito ed è ora di tirare le somme. Partiamo dal presupposto che io non ho mai giocato a pinnacola, quindi questo per me è stato un gioco totalmente nuovo.

Non amo molto i giochi di carte e i giochi con le parole, ma Pinnacolando Circus (nonostante abbia entrambe queste caratteristiche) mi è piaciuto immediatamente. Il gioco mi ha subito colpita esteticamente, il che è buono perché anche l’occhio vuole la sua parte e il packaging è la prima cosa che si vede di un prodotto. Aperta la scatola ho visto le componenti e sono di qualità veramente alta, le carte sono resistenti e il Vintage Ticket è una vera e propria chicca.

Ho storto solo lievemente il naso quando è arrivato il momento di giocare, qui c’è stato un piccolo problema di percorso perché purtroppo il regolamento non è molto chiaro in alcuni punti (questo è il motivo per cui non ho dato un 10 pieno) e questo non ha permesso di giocare subito una partita regolare. La cosa però si è risolta dato che ho potuto confrontarmi di persona direttamente con l’autore del gioco che ha chiarito i miei dubbi.

Concludendo, una volta sistemate le lacune del regolamento direi che Pinnacolando Circus è perfetto! Unisce vecchie e nuove generazioni, è un gioco adatto alle famiglie. Semplice da spiegare (questo dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti), veloce da intavolare e divertente da giocare.

Dettagli tecnici

Nome: Pinnacolando Circus

Pinnacolando Circus Autore: Matteo Curella

Matteo Curella Giocatori: 2 -6

2 -6 Età: 10+

10+ Durata: 30′-60′ minuti

30′-60′ minuti Prezzo: 29,90 €

9.5 Non contano i fatti, ma le parole! Punti a favore Materiali di qualità

Materiali di qualità Gioco adatto per le famiglie

Gioco adatto per le famiglie Divertente e veloce da imparare Punti a sfavore Regolamento poco chiaro