Call of Duty Warzone: classifica dei migliori pro player del 2021

Ad oggi, la competizione in Warzone ha raggiunto nuove vette. Scopriamo insieme la classifica dei migliori pro player di Warzone dell’anno 2021

Tra gli Esport più in vista e conosciuti al momento, Warzone merita un posto di rilievo. In 2 anni si sono sviluppati numerosi tornei ed eventi, così come diversi streamer e content creator hanno potuto intrattenere il pubblico testando le proprie skill. Nella scena contemporanea sono tanti i giocatori e i team che si sono distinti nelle varie competizioni. Tuttavia, in questo articolo andremo a scoprire quali sono stati i migliori pro player di Warzone dello scorso 2021.

Cambiamenti in atto

Nella scena competitiva di Warzone, non c’è un modo facile e univoco per definire il talento e il successo. Lo spostarsi verso match Custom ha alzato di molto il livello della competizione Esport. Tutto questo ha però messo a dura prova la capacità di tener traccia delle statistiche dei giocatori. Abbiamo dunque solo due metriche di giudizio, ovvero il piazzamento nei tornei e l’abilità “eye track“. Se la prima è correlata ai premi in denaro e al fattore clutch, la seconda riguarda in maniera più diretta le pure abilità meccaniche.

Il secondo anno di Warzone sta andando veramente forte, complice anche i diversi cambiamenti che riguardano molteplici fattori. A partire dall’introduzione di una nuova mappa, che ha ridato linfa vitale al gioco e ai match, seguita da montepremi sempre più alti. Tra i compensi più alti si rilevano cifre oltre i 300 000 dollari. Infine, ultimo ma non di importanza, un fugace sguardo alle nuove competizioni in LAN. A costituire il focus della scena però, sono i player. Tra molti candidati papabili per la top 5, questi che leggerete rappresentano innegabilmente i migliori pro player di Warzone del 2021.

5) Almond – Migliori pro player Warzone 2021

Mix di talenti e senso del gioco, Almond ha conseguito un anno eccezionale. Sarà anche la sua accoppiata con Tommey oppure la terza punta del tridente TBE, Almond ha guadagnato un totale di 241 507 dollari nel corso di 79 tornei, piazzandosi come il secondo guadagno più alto dell’anno. Vincitore del prestigioso Baka WonderLAN (primo evento LAN di Warzone), Almond si è piazzato primo in innumerevoli altri eventi. La sua accoppiata con Tommey ha provato l’estrema sinergia che c’è tra i due.

4) Newbz – Migliori pro player Warzone 2021

Se Almond ha guadagnato più di Newbz, come mai non è più avanti in classifica? La risposta sta nell’adattabilità. Se il trio TBE ha vinto innumerevoli eventi, Newbz è rimasto fuori come il player libero per i duo. Nonostante questo è riuscito a trovare un’ottima sinergia con HusKerrs. Quella stessa sinergia, sebbene spesso messa sotto prova, è culminata nelle World Series of Warzone Duos championship e in molti altri eventi vinti. I 197 735 dollari guadagnati non sono poi tanto male, soprattutto contando il fatto che si tratta del quarto più grande incasso, tuttavia, ciò che colpisce di Newbz è la sua abilità senza precedenti nel saper fare squadra con tutti.

3) DiazBiffle – Migliori pro player Warzone 2021

Si potrebbe discutere sulla presenza di Biffle in top cinque perché lui è stato in nona posizione come guadagno più alto nel 2021. Guardando meglio le statistiche però, osserviamo che se gli altri nominati in questa classifica hanno partecipato e vinto in più di 70 tornei, Biffle ne conta solo 31. La sua bravura è testimoniata anche dal fatto che la media dei suoi guadagni per ogni torneo a cui ha partecipato è stata di 5 064 dollari. Circa 2 000 in più rispetto al secondo in classifica generale. In più, se chiedete ad un qualunque streamer di Warzone chi sia il più talentuoso giocatore, molti risponderanno il nome di Biffle.

2) Aydan – Migliori pro player Warzone 2021

Aydan è uno dei giocatori che ha guadagnato di più nel corso del tempo. Con la sua terza posizione per soldi ottenuti nel 2021, Aydan non ammette sconfitta tanto facilmente. Non ha caso è il vincitore di tornei quali il ZLaners Banger, il World Series of Warzone Trios e il Dallas Empire Challenge. Dal punto di vista dell’abilità meccanica, la sfida è tra Aydan e Biffle. Entrambi spingono come dei demoni se messi sotto pressione. Tuttavia, nonostante qualche inconsistenza, Aydan gioca molto e vince altrettanto. Tanto da essere stato a un solo proiettile dal conquistare il WSOW Solos, che gli avrebbe valso il primo posto in questa classifica.

1) Tommey – Migliori pro player Warzone 2021

A questo punto ci resta da chiederci come riesca Tommey ad essere il miglior IGL (in game leader) nella storia di CoD. Il ragazzo pensa tanto velocemente quanto riesce a far fuoco ed ha una compostezza e una coordinazione occhio mano da far invidia a molti pro player. Tommey, insieme ad Almond, è il player con i guadagni più alti in assoluto. Tommey è ancora imbattuto sulla nuova mappa Caldera ed è il vincitore della nuovissima competizione Warzone LAN. Sebbene debba ancora vincere il WSOW, questo incredibile giocatore ha alzato il livello per tutta la scena competitiva di Warzone e per questo merita il posto più alto nella classifica.

Il livello si alza

Come abbiamo visto in questa classifica dei migliori pro player di Warzone del 2021, scegliere il migliore non è stato facile. Primo perché la scena evolve molto rapidamente, secondo perché ognuno di questi giocatori ha un proprio stile. Il doverli mettere in ordine sulla base dei guadagni e delle mere abilità meccaniche probabilmente non rende totale giustizia alle loro numerose altre qualità da pro player. Arrivati alla fine vi chiediamo dunque, siete anche voi dei giocatori incalliti di Warzone? Seguite la scena competitiva? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per altre guide su Warzone e su tutto quello che riguarda il mondo Esport, date come sempre un’occhiata alle nostre pagine.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per altre news, guide e recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.