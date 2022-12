Microsoft: aggiornamento sui prezzi dei giochi Xbox Series X e S al lancio

Microsoft ha fatto sapere che i prezzi dei giochi Xbox Series X e S aumenteranno nel corso del prossimo anno. Ecco tutti i dettagli

L’attuale generazione di console ha portato con sé l’aumento dei prezzi delle uscite per console per diversi publisher di titoli tripla A. Negli ultimi due anni un numero sempre crescente di software house ed editori si è allineato a questa tendenza e ora è arrivato anche il turno del colosso di Redmond. Microsoft ha reso noto nelle ultime ore, infatti, che i prezzi di lancio dei suoi giochi first-party per Xbox Series X e S passeranno da 60 a 70 dollari (80 euro in Italia). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Microsoft: “i nuovi prezzi dei giochi Xbox Series X e S riflettono la qualità dei titoli stessi”

In una dichiarazione rilasciata a IGN, Microsoft ha annunciato che a partire dal 2023 tutti i giochi first-party per Xbox Series X e S subiranno un incremento nei prezzi. Si arriverà così a 70 dollari (80 euro), contro i 60 dollari che fino a poco tempo fa erano lo standard del settore per la maggior parte delle nuove uscite. Questo segue le dichiarazioni del manager della divisione gaming di Micrsoft, Phil Spencer, all’inizio dell’anno riguardo a potenziali aumenti di prezzo per l’hardware, i giochi e gli abbonamenti di Xbox.

Le uscite del 2023, come Forza Motorsport, Starfield e Redfall, saranno tutte rilasciate con questo prezzo, anche se ovviamente tutte le uscite first party di Microsoft continueranno a essere disponibili giorno e data tramite Game Pass. “Questo prezzo riflette il contenuto, la portata e la complessità tecnica di questi titoli”, spiega Microsoft. “Come tutti i giochi sviluppati dai nostri team di Xbox, anche questi saranno disponibili con Game Pass il giorno stesso del lancio“.

Microsoft si unisce quindi ad aziende del calibro di Sony, EA, Activision, Take-Two Interactive e Square Enix nel prezzare le nuove uscite. All’inizio di quest’anno, anche Ubisoft ha confermato l’aumento dei prezzi, con Skull and Bones che sarà lanciato con un prezzo di 80 dollari (ma solo su console).

