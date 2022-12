Netgear: arriva il nuovo Orbi Serie 8

Nuovo Orbi serie 8 di Netgear. Largo alla banda larga domestica più veloce con il sistema mesh tri-band da 10 giga

NETGEAR, Inc. (qui per maggiori info), è fornitore leader di prodotti per la connessione pluripremiati e progettati per semplificare e migliorare la vita delle persone. Quest’oggi presenta un nuovo prodotto della linea Orbi. La serie Orbi 860, premiata al CES 2023 Innovation Awards di Las Vegas. Si basa sulla precedente serie Orbi 850 che ha riscosso grande successo, rendendo i best seller a prova di futuro. La serie Orbi 860 di NETGEAR offre prestazioni e protezione WiFi senza precedenti. Porta Ethernet da 10 Gb, che supporta connessioni Internet multi-gig, design dell’antenna aggiornato per maggiori prestazioni WiFi. Inoltre un anno di NETGEAR Armor in bundle, per fornire alle case una protezione automatica dalle minacce Internet per ogni dispositivo connesso.

Dettagli del nuovo Netgear Orbi Serie 8

Dopo l’enorme successo riscosso dalla serie Orbi 850 (WiFi 6 AX6000 Mesh System RBK853), la serie Orbi 860 si aggiunge al portfolio WiFi 6 Whole Home Mesh WiFi di NETGEAR. Negli ultimi anni l’utilizzo di Internet ha subito enormi cambiamenti a causa della pandemia, con un aumento vertiginoso delle attività da casa: lavoro, shopping, apprendimento e socializzazione. Poiché i fornitori di servizi Internet consentono di raggiungere velocità di internet multi-gig fino a 10 Gigabit al secondo e gli hacker creano nuovi sofisticati attacchi informatici, il WiFi sicuro e ad alte prestazioni diventa un imperativo categorico.

La più recente tecnologia WiFi 6 tri-band ed il backhaul dedicato e brevettato di NETGEAR. I potenti sistemi mesh della Serie Orbi 860 sono progettati per mantenere connessioni forti ed efficienti alla massima velocità in ogni stanza senza rallentamenti o buffering. Fornendo alle famiglie la larghezza di banda necessaria per soddisfare le esigenze domestiche. Anche quando si effettuano contemporaneamente streaming 4K/8K, conferenze Zoom e chiamate WiFi dalla camera da letto, dal seminterrato o dal cortile.

La nuova Serie Orbi 860 offre la migliore esperienza WiFi per i dispositivi WiFi 5 e WiFi 6. Anche in un contesto in cui le case sono connesse con Internet Gigabit plus (da 1,4 a 10 Gigabit) e hanno un numero crescente di dispositivi associati (più di 25 in media). Si tratta di un aggiornamento della serie Orbi 850 con una connessione a Internet potenziata, da 1 Gigabit a 10 Gigabit, e un nuovo sistema di antenne con aree di copertura più ampie.

Le novità

Il nuovo sistema WiFi Mesh Orbi RBK863 3-pack offre una copertura fino a 740mq (circa 50 in più rispetto alla serie 850). Con una velocità WiFi fino a 6Gbps1 e il supporto per 100 dispositivi che operano contemporaneamente. Questa copertura può essere facilmente ampliata con ulteriori satelliti Orbi RBS860. Per ottenere prestazioni elevate e una portata più ampia, NETGEAR utilizza una tecnologia WiFi backhaul dedicata brevettata e un design specifico per l’antenna. L’esclusivo sistema mesh tri-band con l’innovazione pionieristica di NETGEAR garantisce velocità sempre più elevate. Inoltre, quando un numero elevato di dispositivi WiFi si connette alla rete domestica impedisce meno cadute di connessione.

Quando abbiamo lanciato la nostra linea di prodotti di punta Orbi nel 2016, abbiamo stabilito un nuovo punto di riferimento per i prodotti dedicati alla connessione di casa con velocità più elevate, maggiore capacità e aree di copertura più ampie grazie al nostro design mesh tri-band brevettato,

ha dichiarato David Henry, presidente e GM di Connected Home Products and Services di NETGEAR.

La nostra nuova serie Orbi 860 è progettata per continuare a mantenere la promessa di un WiFi superiore. Offre la capacità di sfruttare una maggiore velocità di Internet in entrata, fino a 10 Gigabit, un numero sempre maggiore di dispositivi connessi e una portata WiFi ancora migliore rispetto alla serie Orbi 850. Inoltre, lo abbiniamo a uno dei migliori servizi di protezione Internet del settore per aiutare i clienti a proteggere tutti i dispositivi associati al WiFi di casa, tra cui laptop, telefoni, tablet, altoparlanti, telecamere, baby monitor, TV, lampadine, interruttori della luce e altro ancora

Specifiche tecniche del nuovo Netgear Orbi Serie 8

Velocità più elevate con WiFi 6 – Il WiFi 6 offre una velocità, una capacità e una larghezza di banda quattro volte superiori a WiFi 5. Le prestazioni sono le migliori della categoria, indipendentemente dall’attività o dal tipo di dispositivo.

– Il WiFi 6 offre una velocità, una capacità e una larghezza di banda quattro volte superiori a WiFi 5. Le prestazioni sono le migliori della categoria, indipendentemente dall’attività o dal tipo di dispositivo. Elevata connessione anche quando si collegano più dispositivi – Velocità di picco costanti e prestazioni elevate fino a 100 dispositivi associati su una superficie di 740mq con la connessione WiFi brevettata tri-band mesh router-satellite di Orbi.

– Velocità di picco costanti e prestazioni elevate fino a 100 dispositivi associati su una superficie di 740mq con la connessione WiFi brevettata tri-band mesh router-satellite di Orbi. 20% di WiFi in più grazie all’esclusivo design dell’antenna – Grazie a un’esclusiva ottimizzazione del WiFi e a un nuovo progettazione dell’antenna, il sistema Orbi 860 offre una portata e una velocità maggiori rispetto alla precedente serie Orbi 850.

– Grazie a un’esclusiva ottimizzazione del WiFi e a un nuovo progettazione dell’antenna, il sistema Orbi 860 offre una portata e una velocità maggiori rispetto alla precedente serie Orbi 850. Velocità multi-Gig con la porta Internet 10GbE – La porta Internet da 10Gb consente di connettersi alle più recenti offerte via cavo e fibra ottica con velocità da 1 Gbps a 10Gbps. Inoltre permette di collegare i dispositivi cablati per migliorare le prestazioni grazie alle quattro porte Gigabit Ethernet su ciascun router e satellite.

– La porta Internet da 10Gb consente di connettersi alle più recenti offerte via cavo e fibra ottica con velocità da 1 Gbps a 10Gbps. Inoltre permette di collegare i dispositivi cablati per migliorare le prestazioni grazie alle quattro porte Gigabit Ethernet su ciascun router e satellite. WiFi senza interruzioni per più dispositivi – Basta connessioni lente. WiFi 6 rende la larghezza di banda condivisa molto più efficiente ed evita i ritardi di connessione.

– Basta connessioni lente. WiFi 6 rende la larghezza di banda condivisa molto più efficiente ed evita i ritardi di connessione. Backhaul dedicato – A differenza dei concorrenti con backhaul condiviso, il backhaul dedicato brevettato per Orbi collega il router ai satelliti con un percorso WiFi dedicato utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra il router di base e i satelliti. Questo progetto di backhaul dedicato garantisce una velocità straordinaria in tutta la casa e su tutti i dispositivi.

– A differenza dei concorrenti con backhaul condiviso, il backhaul dedicato brevettato per Orbi collega il router ai satelliti con un percorso WiFi dedicato utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra il router di base e i satelliti. Questo progetto di backhaul dedicato garantisce una velocità straordinaria in tutta la casa e su tutti i dispositivi. App Orbi – È facile configurare il sistema WiFi, gestire la rete da remoto, mettere in pausa Internet su qualsiasi dispositivo, monitorate l’utilizzo dei dati Internet e altro ancora.

Sicurezza e servizi integrati

Per una maggiore tranquillità, la serie Orbi 860 include un anno di NETGEAR Armor per proteggere la casa dalle minacce online. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per gli endpoint, Armor di NETGEAR è integrato nel router come soluzione di sicurezza completa per monitorare le attività da e verso Internet. Proteggendo computer, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT, segnalando le minacce esterne ed eliminando la necessità di abbonamenti o software di sicurezza multipli. Inoltre, fornisce protezione e VPN in movimento per telefoni e computer portatili. Armor agisce come un “blocco anteriore e posteriore” forte ed efficace per qualsiasi rete domestica.

L’ultimo router WiFi 10 Gig 6

NETGEAR offrirà anche un router Orbi indipendente (RBR860S) per coloro che vivono in case o appartamenti più piccoli e desiderano le migliori prestazioni WiFi e la flessibilità di espandersi facilmente a Orbi mesh quando le loro esigenze cambiano. L’iconico router bianco Orbi RBR860S è disponibile ora su NETGEAR.com. Il sistema mesh Orbi serie 860 e i satelliti saranno disponibili sia in bianco che in nero, per un complemento elegante e discreto all’arredamento di qualsiasi casa. Il sistema è disponibile esclusivamente su NETGEAR.com. I prezzi per la Serie Orbi 860 sono i seguenti:

RBK863S : Router e 2 satelliti – kit da 3, € 1,299.99

: Router e 2 satelliti – kit da 3, RBS860 : 1 satellite – € 499.99

: 1 satellite – RBR860S: 1 router – € 499.99

