Starfield: il gioco è stato posticipato al 2023 insieme a Redfall

Le attese si allungano per i fan di Starfield e Redfall: l’anno di uscita previsto è ora il 2023 come annunciato (malvolentieri) da Bethesda

Brutte notizie per chiunque avesse dato per scontato di giocare a Starfield e a Redfall prima del 2023: l’anno previsto per il day one è ora questo. Il comunicato, comprensibilmente sofferto, è arrivato dal profilo Twitter ufficiale di Bethesda. Nell’immagine inclusa nel post, comprensiva di una mole non indifferente di testo, il publisher ha posto l’accento sull’ambizione dei team di sviluppo coinvolto, nessuno dei quali è disposto a scendere a compromessi. Pur compiacendoci della priorità data alla qualità del prodotto finito, abbiamo sperato fino all’ultimo di non riportare questo annuncio.

Starfield e Redfall non ce n’è, si attende fino al 2023

“Abbiamo deciso di posticipare il lancio di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023”: così si apre il comunicato di Bethesda. “I team di Arkane Austin (Redfall) e Bethesda Game Studios (Starfield) hanno un’ambizione incredibile per i loro giochi, e vogliamo assicurarci che riceviate la migliore e più raffinata versione del prodotto”. Ringraziando tutti per il loro entusiasmo circa i titoli posticipati, Bethesda ha riconosciuto la passione dei fan come fonte primaria di motivazione. Il primo look al gameplay, dunque, aspetterà. “Grazie ancora a tutti voi per il vostro supporto.”

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Prima del posticipo, Starfield era previsto per l’undici novembre di quest’anno (11/11/22), e sarebbe stato uno dei “pesi massimi” per la stagione natalizia. Naturalmente, trattandosi di un titolo di prime parti, sarebbe uscito direttamente (anche) su Xbox Game Pass. Il gioco, annunciato nel 2018, è stato descritto come un “gioco di ruolo next-gen” nello spazio, nonché come “un simulatore di Han Solo” e “un incrocio tra la NASA e Indiana Jones”. Redfall, dal canto suo, è lo sparatutto a tema “vampiresco” da Arkane, team di sviluppo dietro Dishonored. Salvo qualche leak, il gioco è rimasto avvolto dal silenzio stampa più totale.

