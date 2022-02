Pokémon Presents: annunciata la data del prossimo direct

The Pokémon Comany ha annunciato la data del prossimo direct Pokémon Presents, l’evento si terrà a breve, ecco quando

The Pokémon Company ha annunciato che questo fine settimana avrà luogo un nuovo direct Pokémon Presents, la presentazione avrà luogo in data domenica 27 febbraio alle ore 15:00. Secondo l’account Twitter ufficiale dei Pokémon giapponesi, lo spettacolo durerà 14 minuti. Tuttavia, non sono state fornite informazioni su ciò che verrà mostrato durante la presentazione.

Pokémon Presents: il prossimo direct in data 27 febbraio

La data del 27 febbraio coincide con il Pokémon Day e segna l’anniversario del giorno in cui Pokémon Rosso e Verde sono stati rilasciati per la prima volta in Giappone nel 1996, nella stessa data sarà quindi trasmesso il prossimo direct Pokémon Presents.

Nessun gioco della serie principale è stato attualmente annunciato. Questo è il periodo più lungo che The Pokémon Company ha trascorso senza rivelare a cosa sta lavorando dall’annuncio di Pokémon Diamante brillante e Perla lucente e Pokémon Leggende: Arceus. È stato ipotizzato che la prossima generazione di giochi Pokémon potrebbe essere annunciata proprio nell’occasione suddetta.

Il secondo gioco di Detective Pikachu è ancora in fase di sviluppo, secondo un nuovo annuncio di reclutamento per il suo sviluppatore Creatures Inc. Come pubblicato sul sito Web di reclutamento di Creatures Inc e tradotto da VGC, un programmatore denominato “KT” ha rivelato che sta “lavorando al sequel del Detective Pikachu, programmando l’area di gioco, creando anche un sistema per lo sviluppo ambientale che servirà come base per la futura produzione di giochi in generale”.

La notizia arriverà come un sollievo per alcuni fan di Pokémon perché le informazioni sul sequel dell’originale 3DS sono state scarse dal suo annuncio tre anni fa.

