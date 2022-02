Kenneth Branagh sogna il “Christieverse” dopo il successo di Assassinio sul Nilo

Kenneth Branagh non ha intenzione di veder finire le avventure del suo Poirot cinematografico: dopo Assassinio sul Nilo auspica l’arrivo di un “Christieverse”

Kenneth Branagh è tornato al cinema nei panni di Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo. Dopo il successo di Assassinio sull’Orient Express il regista britannico ha portato nuovamente sul grande schermo un’opera tratta dai romanzi di Agatha Christie e ha replicato la fortuna del primo capitolo, spalancando anche le porte a una narrazione più ampia. Tante idee in ballo, dalla creazione di un vero e proprio “Christieverse” al coinvolgimento di un’altra figura iconica dei gialli della scrittrice britannica come Miss Marple.

Kenneth Branagh e il sogno del “Christieverse”

Il cineasta britannico ha parlato, intervista da AMC Theatres, del successo di Assassinio sul Nilo, ma anche di eventuali sviluppi sulla serie con protagonista Hercule Poirot. Branagh non si è limitato infatti a portare sullo schermo le avventure del grande detective, ma ha rappresentato i suoi tormenti interiori, ha iniziato a scavare nel suo passato e sostanzialmente ha lasciato le porte aperte a un ulteriore approfondimento del personaggio.



In questa intervista, dunque, l’attore ha ammesso che gli piacerebbe vedere la nascita di un vero e proprio universo cinematografico dedicato ai libri di Agatha Christie, con l’arrivo magari di un’altra figura cardine come Miss Marple. L’attore ha ammesso di aver letto molti romanzi con protagonista la donna e di essersi appassionato molto anche al suo personaggio, che vedrebbe molto bene in un crossover col suo Poirot.



E questo incontro potrebbe essere proprio il punto di avvio di un eventuale “Christieverse”, facendo interagire due personaggi che nella finzione letteraria della Christie non si sono mai incontrati, ma che il cinema potrebbe portare a collaborare.

Il successo di Assassinio sul Nilo

Ancora ovviamente il “Christieverse” rimane un’idea in fase embrionale, se non solo un sogno di Kenneth Branagh. L’attore e regista britannico però intanto si gode il successo di “Assassinio sul Nilo”, che al box office mondiale ha guadagnato circa 80 milioni di dollari e che in Italia ha incassato quasi 4 milioni di euro, risultando uno dei film più visti nel nostro Paese.



Replicare il successo di Assassinio sull’Orient Express non era semplice, ma Branagh ci è riuscito e ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per notizie sull’eventuale “Christieverse” e su tutto il mondo del cinema e della serie tv continuare a consultare il nostro sito.



