Detective Pikachu: il nuovo gioco per Switch potrebbe essere ancora in produzione

Nel 2019, The Pokemon Company ha annunciato che stava lavorando a un nuovo gioco della serie Detective Pikachu per Nintendo Switch, ma da quell’annuncio, gli aggiornamenti sul gioco si sono completamente dissolti. Con quell’annuncio iniziale (per la verità molto vago sui dettagli del progetto), e con tutti gli addetti ai lavori completamente silenti sull’argomento, in molti si sono chiesti se sia ancora in fase di sviluppo attivo. Ora sembrerebbe che, fortunatamente, il titolo potrebbe essere ancora realtà. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Detective Pikachu: uno sviluppatore ha parlato del sequel in uscita su Nintendo Switch

Come notato e tradotto dal sito specializzato VGC, in una pagina di reclutamento personale sul sito Web dello sviluppatore del gioco Creatures Inc., un programmatore (tale “KT“) ha affermato di essere al lavoro sul “sequel di Detective Pikachu“. Il lavoro di KT riguarderebbe “la programmazione dell’area di gioco, così come anche la creazione di un sistema nell’ufficio di sviluppo che servirà da base per la futura produzione di giochi in generale.”

Quando Detective Pikachu 2 – o come viene chiamato alla fine – è stato annunciato per la prima volta, è stato confermato che avrebbe concluso la storia del primo gioco, quest’ultimo si è concluso con un cliffhanger. Speriamo di iniziare presto a sentire parlare in veste ufficiale di questo progetto, anche perché finora, come detto, i dettagli sulla produzione scarseggiano. Restando in tema di mostriciattoli tascabili, di recente è uscito l’ultimo titolo della serie, Pokémon Leggende Arceus del quale vi abbiamo parlato in questa recensione. Negli ultimi mesi sono arrivati anche i remake di quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

