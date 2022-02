VPN: quali vantaggi offre una Virtual Private Network?

Le VPN sono uno strumento utilissimo che tuttavia in pochi conoscono. In questo articolo tenteremo di spiegarti in modo semplice come funziona una Virtual Private Network e quali vantaggi può portare

Sapete che cos’è internet? Non è altro che un insieme di PC collegati tra di loro. Niente di più. In realtà è la struttura del World Wide Web è molto più complessa. Essenzialmente i nostri dati, quando vengono inviati all’interno della rete, vengono incapsulati in pacchetti e poi spediti verso la la destinazione.

Il viaggio però non è diretto. Per poter raggiungere la destinazione in realtà i nostri pacchetti attraversano tanti step intermedi e possono facilmente essere intercettati e filtrati. Infatti, oltre ai nostri dati, nei pacchetti vengono incluse un sacco di informazioni aggiuntive tra cui la destinazione, la sorgente e molte altre.

Questo meccanismo permette ai pacchetti di non perdersi all’interno della rete e di trovare il modo di creare un canale di comunicazione bilaterale tra le due parti. Tuttavia, usando la rete pubblica, ci si espone anche a molti rischi legati alla sicurezza. Infatti, anche se i nostri dati possono essere criptati, appoggiandosi alla rete pubblica dobbiamo sempre rendere visibili le informazioni aggiuntive come gli indirizzi IP.

Come funziona una VPN?

Una VPN, acronimo di Virtual Private Network, è uno dei modi più diffusi per superare i limiti legati al tradizionale stack ISO/OSI su cui si poggia Internet. La VPN crea una sorta di corsi preferenziale e sicura per poter scambiare dati sul web, sfruttando una tecnica chiamata tunneling. In sostanza quando utilizziamo un servizio VPN, il nostro PC si connette ad un server del provider. I pacchetti generati dal nostro PC vengono criptati ed incapsulati all’interno di pacchetti anonimi, diretti verso il server VPN. Una volta giunti qui, vengono spacchettati e reindirizzati verso la destinazione originale con una procedura speculare.

Qual è il vantaggio di questo approccio? In pratica chi osserva i pacchetti incapsulati non può in nessun modo capire quale sia il loro contenuto, comprese le informazioni di contorno. Quando ripartono poi dal server VPN, figureranno come partiti da questo, perdendo ogni riferimento alla fonte iniziale. Sarà il server ad occuparsi di gestire lo smistamento dei pacchetti, ma questo avviene in maniera privata. In sostanza la VPN crea un canale di comunicazione parallelo, sfruttando la rete di internet.

A cosa serve?

Va bene i tecnicismi, ma a quale scopo dovrei usare una VPN? Prima di tutto una connessione tramite VPN è del tutto anonima e sicura. Nessuno potrà sapere che cosa state facendo o con chi volete comunicare. Eventuali hacker interessati ad intercettare i vostri pacchetti non potranno farlo. Senza sapere l’origine e la destinazione reale dei pacchetti, non si può approntare un attacco. La crittografia end-to-end inoltre fa in modo di nascondere anche i dati.

Quali sono i vantaggi?

Sfruttare una VPN innalzerà la sicurezza della vostra connessione. Molte aziende utilizzano le VPN per le comunicazione intra-aziendali in modo da sfruttare la rete di Internet in modo del tutto sicuro. Ma nulla vieta anche ai privati più attenti alla privacy di utilizzarla.

Una seconda applicazione molto importante è quella di by-passare eventuali filtri. Infatti esistono tantissimi blocchi territoriali, creati dai governi o della aziende, per evitare che certi contenuti siano visibili in tutti i paesi. Grazie alle VPN però possiamo nascondere il nostro indirizzo IP e quindi la nostra posizione rimane segreta. Tutto dipende dalla locazione dei server del provider. In questo modo possiamo fingere di stare in un qualsiasi paese del mondo – o quasi, dipende dalla qualità del servizio – e quindi eludere un qualsiasi blocco territoriale. Non si tratta solo di vedere contenuti protetti, ma anche di accedere a siti web altrimenti inaccessibili. Se state visitando un paese estero per lavoro o per svago può essere davvero molto utile!

Un consiglio

Scegliere una VPN può non essere facile e ci sono tanti fattori da valutare. Le prestazioni di una VPN dipende dal numero e dalla copertura geografica dei server: un provider con un numero elevato di server dislocati in tutto il mondo permetterà un servizio sempre rapido ed efficiente. I servizi VPN di norma si pagano e quindi anche i costi vanno valutati attentamente. Per un servizio VPN di ottima qualità e con un rapporto qualità prezzo elevato, scarica Surfshark. Surfshark utilizza ben 3200 server presenti in 65 paesi del mondo. Inoltre è compatibile praticamente con qualsiasi browser e sistema operativo, compresi quelli Linux-based e quelli per dispositivi mobili.

La VPN è uno strumento utilissimo per mantenere un elevato livello di sicurezza, ma è anche uno strumento di tutela della nostra libertà sul web. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!