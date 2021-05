WRC 10 si mostra con un primo gameplay trailer!

Nelle scorse ore, Nacon ha rilasciato il primo gameplay trailer di WRC 10, ambientato in Croazia, per mostrare tutte le novità del nuovo capitolo della serie

Dopo l’arrivo del nono capitolo su Nintendo Switch (qui trovate la nostra recensione nel caso foste interessati!), Nacon è attualmente al lavoro su WRC 10, il prossimo titolo della famosa serie di giochi rally. Negli scorsi giorni, gli sviluppatori avevano confermato la presenza del Rally di Croazia in questa nuova iterazione e, più recentemente, ne hanno mostrato un gameplay trailer. Il primo, in realtà, di WRC 10 e che ci permette di dare uno sguardo ad una delle corse più famose, che si estende quasi completamente sull’asfalto, spesso danneggiato e usurato dalle cattive condizioni meteo del luogo. Le strade nel cuore delle campagne croate sono spesso estremamente strette e dovrete saper mantenere al meglio la velocità per poterle attraversare senza pericoli.

WRC 10 proporrà una modalità in cui sarà possibile rivivere i 19 eventi che hanno dato forma alla storia del campionato. Questa modalità sarà piuttosto impegnativa e metterà alla prova le vostre capacità al volante, imponendo specifiche condizioni a ciascuno stage. Potrete rivivere sei diversi rally storici, compreso l’Acropolis Rally in Grecia e il Rallye Sanremo in Italia, guidando più di 20 degli iconici veicoli di WRC. Vi lasciamo il gameplay trailer rilasciato da Nacon nelle scorse ore proprio qua sotto.

Il gioco sarà ovviamente migliorato graficamente e tecnicamente, per avere un’esperienza alla guida ancor più realistica. Particolare attenzione è stata posta sul controllo delle forze aerodinamiche, il turbo e il sistema dei freni, calibrando ciascuna caratteristica su tutti i tipi di terreni. Tutto ciò per ricreare la miglior esperienza rally possibile, resa ancor più profonda grazie al lavoro che Nacon sta spendendo su soundtrack e suoni ambientali. Rimaniamo in attesa di vedere quanto queste promesse verranno mantenute!

WRC 10 sarà disponibile a settembre su PC, nel mentre avete visto il primo gameplay trailer rilasciato da Nacon? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!