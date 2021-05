Disgaea 6: Defiance of Destiny, disponibile la demo su Switch!

Nippon Ichi Software ha finalmente reso disponibile la demo di Disgaea 6: Defiance of Destiny su Nintendo Switch, in attesa dell’arrivo in occidente

La serie dei Disgaea è sicuramente un qualcosa di nicchia per noi videogiocatori occidentali, ma in Giappone è un franchise molto forte e atteso ad ogni iterazione. Seppur di nicchia, tutti i capitoli e le varie versioni rimasterizzate sono tutte man mano arrivate nei vari store dell’ovest e stesso destino seguirà Disgaea 6: Defiance of Destiny, in arrivo in esclusiva Nintendo Switch a giugno (anche se in Giappone è disponibile anche su PlayStation 4). In previsione dell’arrivo nei negozi, Nippon Ichi Software ha anche rilasciato una versione di prova gratuita scaricabile dal Nintendo eShop.

La demo è già disponibile per il download e conterrà i primi due capitoli del gioco, che potrete provare completamente. Tutti gli obiettivi e i progressi che otterrete nel corso della versione di prova potranno essere poi trasferiti alla versione finale del gioco, qualora decideste di comprarla. Per l’occasione, Nippon Ichi Software ha anche divulgato un nuovo trailer, che potete trovare qua sotto.

La demo di Disgaea 6: Defiance of Destiny arriva su Nintendo Switch con tanto di nuovo trailer!

Sono stati anche aperti i pre-ordini di Disgaea 6: Defiance of Destiny e Nippon Ichi Software ha confermato che se possedete altri titoli pubblicati dalla Software House in occidente avete diritto a un 10% di sconto. I titoli in questione sono: Disgaea 1 Complete, Disgaea 4 Complete +, Disgaea 5 Complete, Langrisser 1 e 2, The Caligula Effect: Overdose, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 e The Alliance Alive HD Remastered.

Avete visto il trailer di Disgaea 6: Defiance of Destiny rilasciato in occasione dell'uscita della demo su Nintendo Switch?