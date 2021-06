Anche il settimo mese dell’anno si appresta a regalare un trittico di interessanti produzioni a tutti gli abbonati a PlayStation Plus

Con un Giugno che si appresta oramai a salutarci, siamo giunti al giro di boa anche per questo 2021, che entra nel vivo del caldo estivo proprio con il settimo mese dell’anno. E rovente pare essere anche la situazione per gli abbonati a PlayStation Plus, che anche per questo Luglio si apprestano a ricevere un trittico di produzioni che, ne siamo sicuri, saranno in grado di accompagnare a dovere il rientro dalle spiagge o dalle rinfrescanti passeggiate montane. A rubare senza dubbio la scena, dopo l’abbuffata del mese quasi in chiusura, troviamo una produzione che, nel 2019, è risultata essere una tra le sorprese più piacevoli ed inaspettate del panorama videoludico, e che torna in forma più smagliante che mai anche su PS5.

Estate bollente

Non sarà certo il caldo che si va facendo sempre più opprimente a spaventare i giocatori abbonati al servizio Sony, quanto le orde letali degli appestati ratti che caratterizzano A Plague Tale: Innocence. Il titolo sviluppato da Asobo Studio, difatti, rappresenta senza ombra di dubbio la punta di diamante dell’offerta di Luglio 2021, grazie ad una storia avvincente ed emozionante, a cui si accompagnano una regia ed una realizzazione tecnica degne di nota.

A distrarre dalle oscure atmosfere della Francia del quattordicesimo secolo, ci penseranno gli altri titoli disponibili, ovvero Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds.

A Plague Tale: Innocence per PS5, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds per PS4 sono i tuoi giochi inclusi con PlayStation Plus nel mese di luglio: https://t.co/EdEVjni9Uy pic.twitter.com/M1WvJT9jz5 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 30, 2021

A spasso con la morte – PlayStation Plus Luglio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Siamo nel 1348, in una Francia sconvolta dalla sanguinaria Guerra dei Cent’Anni, oltre che piagata dalle letale epidemia di Peste Nera che, in pochissimo tempo, fu in grado di decimare la popolazione europea. In questo scenario di morte e desolazione ci troveremo a guidare i fratelli de Rune, Hugo ed Amicia, in un viaggio verso la salvezza che li porterà a sperimentare in prima persona gli orrori della guerra e dell’epidemia. Crudele e spietato, A Plague Tale: Innocence (di cui è stato da poco annunciato il sequel) in versione migliorata per PS5 è, senza ombra di dubbio, il titolo più importante dell’offerta di Luglio, un piccolo gioiello che vale la pena riscoprire, e rigiocare, nella sua incarnazione migliore.

Fuoco a volontà! – PlayStation Plus Luglio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Seconda proposta di questo Luglio e Call of Duty: Black Ops 4, uno degli ultimi episodi del classico franchise di casa Activision pronto ad invadere le nostre console a suon di proiettili e frenetici scontri a fuoco. Sia che si preferisca l’azione in solitaria, che gli scontri multiplayer (magari a base di una buona dose di affamati zombie), il gioco in questione è il perfetto antipasto per tutti coloro che attendono con ansia l’uscita del prossimo capitolo della saga, come sempre previsto per l’autunno che verrà.

Botte da orbi – PlayStation Plus Luglio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Se amate l’azione arcade ed il mondo del wrestling, allora WWE 2K Battlegrounds è senza dubbio il titolo che fa per voi. Partecipate assieme ad alcuni dei lottatori più iconici di questa scenografica disciplina, all’interno di arene interattive sparse per tutto il mondo, da affrontare sia in modalità storia che in compagnia di avversari reali, grazie alle numerose funzionalità online. Che cosa aspettare? Il gong ha già suonato l’inizio del match!

R… estate con Sony

Bene, con questo si chiude il nostro speciale dedicato ai titoli di Luglio di PlayStation Plus. Siete soddisfatti di quello che Sony ha preparato per voi? Quale è il gioco che non vedete l’ora di provare? Siamo curiosi di sapere le vostre impressioni, pertanto vi invitiamo a condividerle con noi attraverso la sezione dei commenti, come sempre qua, su tuttoteK.

