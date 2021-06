Nothing Ear (1): il primo dispositivo dell’ecosistema Nothing

Il 27 luglio verrano presentate le Nothing Ear (1) di Carl Pei, preannunciandosi come l’evento più attesto dell’anno. Vediamo assieme il tutto

Il giorno Martedì 27 luglio 2021 alle 14:00 verranno presentate le Nothing Ear (1), primo dispositivo dell’ecosistema Nothing. Questi veri auricolari wireless combinano bellezza grezza e ingegneria precisa per un’esperienza sonora pura. Ciò che li rende diversi è l’impegno nel mettere il design in primo piano e al centro, inoltre possiedono teenage engineering a bordo come partner fondatori.

Nothing Ear (1): l’innovazione

È stata annunciata una partnership con Smartech and Selfridges per lanciare il prodotto di debutto. Il nuovo marchio consumer tech è in missione per rimuovere le barriere tra le persone e la tecnologia per creare un futuro digitale senza soluzione di continuità. Sfidando l’odierna industria della tecnologia di consumo, Nothing mira a creare un ecosistema di dispositivi connessi con design iconici, a partire da veri auricolari wireless. Caratterizzato dalla bellezza grezza della tecnologia con una caratteristica finitura trasparente, offre un’esperienza sonora pura e sarà disponibile presso Selfridges London tramite Smartech and Selfridges.com una volta disponibili .

“Selfridges è una destinazione iconica per lo shopping per noi per lanciare l’orecchio (1). Grazie a Smartech, la partnership ci fornirà la piattaforma per mostrare la tecnologia progettata in modo univoco di Nothing ai consumatori che apprezzano la qualità e le nuove idee”.

— ha affermato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing.

“Smartech è la destinazione di partnership innovative con i migliori grandi magazzini del mondo. Siamo orgogliosi di riunire Nothing e Selfridges per mostrare l’attesissimo ear (1) auricolari true wireless.”

— ha affermato Nathalie Bernce, CEO e co-fondatrice di Smartech.

“Siamo entusiasti di lanciare l’attesissimo Nothing Ear (1) presso Selfridges. I nostri clienti abbracciano una tecnologia innovativa e iconica, quindi non vediamo l’ora di svelarla loro quando sarà il momento”.

— ha affermato Martyn Stroud, Selfridges Technology Buying Director.

Cosa ne pensate della tecnologia Nothing? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.