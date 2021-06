Greedfall: l’upgrade per PS5 non sarà disponibile per chi ha ottenuto il gioco tramite PS Plus

A quanto pare chi ha ottenuto Greedfall tramite PS Plus non potrà avere diritto all’upgrade gratuito per PS5

Brutte notizie per tutti i giocatori ha ottenuto il videogioco Greedfall tramite PS Plus, infatti questi non potranno avere l’upgrade per PS5 senza costi aggiuntivi. Il titolo sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive esce oggi 30 giugno in una nuova versione denominata Gold Edition che include miglioramenti grafici che permettono al gioco di avere una risoluzione in 4K, caricamenti rapidi e l’aggiunta di una nuova espansione chiamata The De Vespe Conspiracy. Chi era in possesso del titolo originale su PS4 e Xbox One potrà godere dei miglioramenti grafici con un upgrade gratuito, a meno che non lo abbiate riscattato lo scorso mese di gennaio quando era incluso nel PS Plus.

Greedfall: l’upgrade gratuito per PS5 non sarà disponibile per chi lo ha ottenuto tramite il PS Plus

A quanto pare un nuovo caso simile a quanto già visto con Final Fantasy VII Remake si sta ripetendo con il titolo di Focus Home Interactive. Non sarà possibile ottenere l’upgrade gratuito per PS5 per chiunque abbia riscattato Greedfall tramite PS Plus. Per poter ottenere gli update grafici infatti gli utenti dovranno per forza comprare la Gold Edition in arrivo nella giornata di oggi sugli store digitali.

The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version — GreedFall (@greedfall) June 29, 2021

L’incresciosa questione è stata confermata anche dal Twitter ufficiale del gioco, che ha visto numerosi utenti arrabbiati commentare questa scelta da parte del publisher Focus Home Interactive. La cosa che ha fatto più infuriare gli utenti è il fatto che l’update next gen è invece disponibile a chiunque abbia il gioco su Game Pass di Microsoft, senza costi aggiuntivi. A quanto pare dunque il problema è legato maggiormente alla piattaforma di Sony, e probabilmente dopo FFVII Remake e Greedfall potrebbero arrivare in futuro nuovi casi simili.

