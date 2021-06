E3 2021, annunciato A Plague Tale: Requiem, sequel di Innocence

Dopo il grande successo di A Plague Tale Innocence uscito nel 2019, nella conferenza dell’E3 2021 di Microsoft e Bethesda è stato presentato come world premiere il sequel, denominato A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Innocence, sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive, è stata una delle più grandi sorprese del 2019, rivelandosi un action adventure di stampo narrativo assolutamente degno di nota. Dopo il suo fortunato successo commerciale, era molto probabile, secondo i fan, l’arrivo di un sequel. Ebbene, a seguito di recenti indiscrezioni, quel sequel è stato confermato. Durante la conferenza dell’E3 2021 di Xbox e Bethesda, è stato annunciato appunto ufficialmente A Plague Tale: Requiem, con inoltre finestra di lancio.

E3 2021, trailer e finestra di lancio di A Plague Tale: Requiem

Vedendo il trailer mostrato all’E3 2021, possiamo dire che A Plague Tale: Requiem vedrà il ritorno dei fratelli Amicia e Hugo come protagonisti della storia. Nel video in questione vengono inoltre mostrati pericoli ancora più grandi rispetto al precedente capitolo, con sciami di ratti ancora più temibili. Il lancio ufficiale è previsto per ora per il 2022, anche se dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti: oltre alla descrizione del video, in cui si parla di “un viaggio emozionante e moziafiato” e di “una nuova pericolosa avventura, in cui fare tutto il necessario per sopravvivere in un mondo brutale e indifferente”, non abbiamo molte altre informazioni. Ciò che ci resta da fare quindi è che arrivino nuove notizie da parte degli sviluppatori o del publisher.

