Giugno si avvicina oramai a spron battuto, e Sony ha come sempre svelato ufficialmente i giochi destinati agli abbonati al PlayStation Plus

Per una stagione che si appresta a cambiare, la primavera che lascia il passo all’estate, c’è una tradizione che non ne vuole sapere di abbandonarci: parliamo della line up di giochi gratuiti destinati agli abbonati a PlayStation Plus. Dopo un Maggio quanto mai variegato in fatto ad offerta, anche il prossimo mese di Giugno si prepara ad offrire agli iscritti al servizio Sony un terzetto di giochi quanto mai differenti tra di loro, tra i quali non può che spiccare il ritorno di un nome storico dell’industria videoludica, che latitava sulle scene da parecchi anni. Scopriamo insieme con che cosa potremo giocare tra pochissimi giorni.

Giochi sotto l’ombrellone

Il mese di Giugno sembra proprio voler segnare l’ennesimo cambio di rotta per quanto riguarda il mood dei titoli proposti agli iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony, che si lasceranno tra pochissimi giorni alle spalle i rottami di Wreckfest, il sangue e la violenza di Battlefield V e la mortale spiaggia di Stranded Deep.

Nonostante il caldo estivo che, salvo ribaltamenti imprevisti, si appresta a salutare tutti i giocatori, il colosso nipponico è pronto a far sudare anche i nostri polpastrelli, grazie al ritorno del celebre picchiaduro di casa SEGA: a spiccare nella line up del primo mese estivo, difatti, è l’appena annunciato Virtua Fighter 5: Ultimate Shodown. A completare il pacchetto troviamo Star Wars: Squadrons ed Operation Tango.

Botte da orbi – PlayStation Plus Giugno 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

A quasi 15 anni dalla loro ultima comparsa sulle scene, tornano Akira Yuki e tutti gli altri lottatori di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, update rivolta ai possessori di PS4 dello storico titolo rilasciato nel lontano 2007. Un update sicuramente atteso dai fan della storica serie, che presenterà notevoli migliorie al comparto grafico, grazie all’impiego dell’oramai rodato Dragon Engine, visto all’opera nella saga di Yakuza. Insomma, è tempo di tornare a menare le mani come una volta!

Che la forza sia con voi – PlayStation Plus Giugno 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Balzare dalle calde spiagge assolate al gelido freddo siderale è davvero un attimo quando parliamo di videogiochi, soprattutto se nell’equazione inseriamo anche Star Wars: Squadrons. Lo shooter spaziale firmato EA, difatti, è il secondo titolo rivolto ai possessori di PlayStation 4 che andrà ad infiammare il Giugno degli abbonati. Un titolo frenetico ed avvincente, ambientato nel popolare universo narrativo di Star Wars, che potrà anche essere giocato interamente in realtà virtuale se in possesso di un PSVR.

L’unione fa la forza – PlayStation Plus Giugno 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

A chiudere il terzetto di proposte troviamo Operation Tango, titolo proposto sia agli utenti PS4 che PS5, e che farà della collaborazione il suo punto di forza. Due giocatori, rispettivamente nei panni di un hacker e di un agente segreto, dovranno farsi forza l’uno con l’altro per riuscire a portare a termine una serie di missioni di spionaggio. Grazie al cross play tra piattaforme, sarà sempre molto semplice trovare un altro player con cui fare squadra, in quello che si prospetta come un intrigante ed originale titolo dalla forte impronta cooperativa.

Il mare può attendere

Con questo si chiude il nostro speciale dedicato ai titoli di Giugno 2021 di PlayStation Plus. Sony ha rispettato tutte le vostre aspettative? Siete soddisfatti di quello che il colosso nipponico ha in serbo per voi? Quale è il gioco che non vedete l’ora di provare? Siamo curiosi di sapere le vostre impressioni, pertanto vi invitiamo a condividerle con noi attraverso la sezione dei commenti, come sempre qua, su tuttoteK.

