Genoa-Bologna: dove vedere la partita?

Un altro anticipo è pronto a infiammare l’ultimo capitolo di questa Serie A. Scopriamo dove vedere Genoa-Bologna

I diritti televisivi si sono presi poco a poco uno spazio importante nel nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima sia l’unica a contare la piena esclusività. Se ciò rappresenta senza un dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte mostra un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diversi dettagli sulle gare in corso. Per questo motivo l’articolo vuole alleggerire le ricerche dei diretti interessanti, spiegando dove vedere Genoa-Bologna e chi dovrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 38 potrebbe regalare una bella sfida, fra due squadre in salute e in fiducia.

Dove vedere Genoa-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

All’undicesimo posto a quota 46, il Genoa è andato benissimo, racimolando vittorie importanti e ottenendo la salvezza anzitempo. Il Grifone, da neopromossa, si giocherà un’altra occasione nella massima serie. Con 68 punti e il terzo posto in classifica, il Bologna ha stracciato moltissimi record e si può godere il momento in attesa di quello che verrà. Scopriamo dove poter vedere Genoa-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è ritagliata uno spazio di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Basterà qualche operazione, per poi cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi sul mondo Sky, la carta delle offerte si rivela diversa. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono gli incontri dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, sarà necessario semplicemente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione sulle piattaforme, si passa allo snodo principale: Genoa-Bologna sarà trasmessa anche su Sky! Le due squadre scenderanno in campo Venerdì 24 Maggio alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Si ricorda di avere una VPN per non subire le insidie di internet.

Genoa-Bologna, probabili formazioni

Il Grifone festeggia per la permanenza nella massima serie, gli emiliani sono euforici per la qualificazione in Champions.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Urbanski, Ndoye, Castro; Odgaard.

Si assisterà ad una gara aperta e senza esclusione di colpi? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.