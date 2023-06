Nintendo Direct: rumor parlano di un evento a luglio

Nuovi rumor preannunciano un possibile nuovo Nintendo Direct a luglio. Scopriamo i dettagli in questa news

Siamo ancora una volta in quel periodo dell’anno in cui il mondo del gaming comincia ad essere in fermento per i nuovi annunci in arrivo. Nei prossimi giorni si terranno infatti una serie di altri importanti eventi, come il Summer Game Fest (8 giugno), l’Xbox Showcase (11 giugno) ed il PC Gaming Show (sempre 11 giugno), solo per citarne alcuni. Di conseguenza possiamo aspettarci molte novità, ed è probabile che anche Nintendo si farà sentire, dato che, nelle scorse ore, sono iniziati a circolare in rete dei rumor su un presunto nuovo Direct in arrivo a luglio. Sarà vero?

Nuovo Nintendo Direct a luglio, per un rumor

Ormai lo sappiamo fin troppo bene, il colosso di Kyoto sa farsi desiderare quando vuole, e dopo l’ultima diretta avvenuta lo scorso febbraio (trovate qui il recap completo, nel caso ve lo foste perso), c’è stato un silenzio radio, probabilmente dovuto anche al fatto che tutte le attenzioni erano focalizzate sull’arrivo di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Ora che l’ultima avventura di Link è finalmente fra noi e sta collezionando lodi su lodi da parte di publico e critica, gli utenti sono curiosi di sapere quali saranno le prossime grandi uscite per la piccola console ibrida.

Ebbene forse non dovremo aspettare ancora molto, dato che nelle scorse ore sono emersi in rete alcuni rumor su un presunto Nintendo Direct in arrivo a luglio. A parlarne sembra essere stato il noto insider Jeff Grubb, conosciuto come una fonte piuttosto affidabile. Come sempre in questi casi, il consiglio è quello di prendere con le pinze tali notizie, in quanto si tratta per ora solo di voci di corridoio non confermate. Restiamo dunque in attesa di dichiarazioni ufficiali.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.