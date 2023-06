AGON by AOC presenta Agon Pro AG276QZD

AGON by AOC, il brand leader mondiale di monitor gaming e accessori IT, è orgoglioso di presentare l’AG276QZD, l’ultimo nato della serie AGON PRO

Il nuovo innovativo monitor gaming da 26.5″ (67,3 cm) è dotato di un pannello OLED che offre una risoluzione nitida QHD (2560×1440) con uno straordinario refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta GtG incredibilmente veloce di 0,03 ms.

L’AG276QZD offre un rapporto di contrasto elevato grazie all’illuminazione per pixel del pannello OLED, livelli di nero perfetti e un’ampia gamma di colori (profondità di colore a 10 bit e copertura DCI-P3 98,5), che lo rendono perfetto per i giocatori che desiderano eccellenza dal punto di vista visivo e prestazioni elevate.

Grazie ai particolari di design asimmetrici e sorprendenti, con una finitura bicolore nera e grigia, l’AG276QZD non solo è un’attrazione per gli occhi, ma ha già vinto il Red Dot Design Award (2022).

Tecnologia OLED all’avanguardia con HDR10

L’AGON PRO AG276QZD utilizza un pannello OLED avanzato, che offre un rapporto di contrasto senza precedenti rispetto ai comuni monitor LCD (retroilluminazione uniforme) e colori fedeli con neri perfetti e ampi angoli di visione. Il tempo di risposta veloce (0,03 ms GtG) e l’input lag ridotto, il supporto Adaptive-Sync e la compatibilità con G-Sync, facilitano il gioco rendendolo più fluido e facendo sì che ogni momento risulti importante anche negli scenari di gioco competitivi.

Grazie al supporto HDR10, il monitor AG276QZD offre immagini straordinarie e un’eccezionale accuratezza dei colori, regalando un ambiente di gioco coinvolgente, sia negli sparatutto multigiocatore rapidi e competitivi, che nei MOBA o nei titoli d’azione, o nei titoli per giocatore singolo, incentrati su una storia e visivamente perfetti.

L’ampia gamma cromatica garantisce colori vibranti e realistici, dando vita a ogni fotogramma sullo schermo e rendendo il monitor adatto sia al gioco che al contet creation.

Nuovo design elegante e grande personalizzazione RGB

In questa sesta generazione di monitor AGON, il nuovo AG276QZD sfoggia una sofisticata finitura in metallo anodizzato nero nel frame anteriore abbinata a una base grigia.

Il suo design pronto per gli esport si riflette anche nelle caratteristiche come il meccanismo di sgancio rapido per una facile configurazione e una maniglia di facile utilizzo, perfetta per trasportare la bestia da gioco AG276QZD ai LAN party e ai tornei – un lucchetto Kensington aiuta a proteggere il monitor anche in questi luoghi pubblici.

L’ingombro ridotto della base lascia più spazio sulla scrivania per il mouse e la tastiera, che possono essere collegati tramite l’hub USB 3.2 a 2 porte integrato.

Una clip in gomma per la gestione dei cavi consente agli utenti di riporre tutto in modo ordinato, riducendo così l’ingombro sulla scrivania. Le caratteristiche ergonomiche del supporto, come la regolazione in altezza di 130 mm, l’orientamento verticale e la regolazione dell’inclinazione, favoriscono il comfort fisico.

Inoltre, per i giocatori che amano abbinare il monitor alle loro periferiche colorate, l’AG276QZD include le opzioni di personalizzazione RGB Light FX, che consente agli utenti di creare un’atmosfera perfetta per le loro sessioni di gioco.

Il Light FX può essere sincronizzato con periferiche AOC GAMING e AGON selezionate (tastiere da gioco, mouse da gioco, tappetini per mouse e cuffie) utilizzando il software G-Menu di AOC, facile da usare.

L’AGON PRO AG276QZD sarà disponibile da giugno 2023 con un prezzo di listino di 999,00€.

E voi? Cosa ne pensate dell‘AGON PRO AG276QZD ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).