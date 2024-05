Ultimamente è arrivata negli store digitali dei nostri smartphone una nuova app per lo shopping online. Ma come per ogni app, bisogna sapere fare acquisti con criterio. In questa guida scoprirai come fare acquisti su Temu in modo sicuro

Il mondo dell’e-commerce diventa sempre più ampio nel corso degli anni. Abbiamo avuto Amazon, che al giorno d’oggi è ancora il sito di e-commerce più utilizzato e amato al mondo, creato dalla mente geniale di Jeff Bezos. Ma oltre ad Amazon ci sono state anche altre app, come Shein, ma quella più recente di cui vorremmo parlare oggi è Temu, app di cui abbiamo già parlato qualche mese fa. Come per ogni app, però, i truffatori sono sempre dietro l’angolo. In questa guida, quindi, vogliamo spiegarti in maniera semplice e veloce come fare acquisti su Temu evitando le truffe.

Truffe nascoste | Temu: come fare acquisti in modo sicuro

Molto spesso ti capiterà di imbatterti in offerte molto invitanti e che sicuramente cattureranno la tua attenzione. Ma presta molta attenzione, a volte queste offerte sono troppo invitanti per essere vere. Ci sono molti truffatori online che cercheranno di fregarti con il fishing. Queste truffe si possono manifestare sotto forma di prodotti contraffatti, false promozioni o venditori ingannevoli che non spediscono la merce. Per evitare la fregatura, ti consigliamo di verificare la veridicità del venditore e leggere attentamente le recensioni degli utenti.

Informazioni personali | Temu: come fare acquisti in modo sicuro

Quando si effettua un acquisto online, si scambiano continuamente i dati sensibili come numero di telefono, CAP, indirizzo di residenza e via dicendo. Per riguardare la privacy e affermare la sicurezza delle tue informazioni personali, è molto importante che tu usi delle connessioni protette. Evita quindi le reti Wi-Fi pubbliche mentre stai effettuando un acquisto online e assicurati che la piattaforma da cui stai acquistando utilizzi sistemi di crittografia che siano belli robusti e che proteggano i tuoi dati personali.

Protezione dei dati di pagamento | Temu: come fare acquisti in modo sicuro

Molto importante la sicurezza sui pagamenti. Devi assolutamente selezionare dei metodi di pagamento sicuri e soprattutto devi avere molta diffidenza nei confronti di tutti quei prodotti che ti richiedono di effettuare il pagamento al di fuori dell’app da cui stai acquistando. In parole povere, se stai acquistando un prodotto su Temu e ti chiede di effettuare l’operazione fuori dall’e-commerce, NON FARLO. Meglio effettuare il pagamento con servizi come PayPal che offrono un ulteriore livello di sicurezza con sistemi anti-frode avanzati.

Rinforza la sicurezza del software | Temu: come fare acquisti in modo sicuro

Ci sono altri semplici passaggi da seguire che possono rendere la tua esperienza di acquisto su Temu molto più sicura, passaggi che sembrano inutili, ma rafforzano significativamente la sicurezza. Tra le cose che ti consigliamo di fare c’è quella di mantenere aggiornato il software antivirus, evitare click su link sospetti o offerte troppo invitanti e soprattutto usa delle password complesse. Inoltre può essere una cosa molto utile quella di gestire i permessi delle app installate sul dispositivo, può prevenire accessi indesiderati ai tuoi dati personali.

Acquista con criterio

In conclusione, per utilizzare app e-commerce come Temu devi sapere quali sono i rischi che potresti incontrare e come riconoscere una truffa. Una volta che avrai imparato a riconoscere tutti questi truffatori malandrini digitali, potrai a tutti gli effetti effettuare acquisti su Temu come se fossi miliardario.

Speriamo che questa guida ti sia stata utile e che abbia imparato a fare acquisti con sicurezza e criterio! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.