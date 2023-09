Xbox Game Pass: grosse sorprese tra i giochi di settembre 2023

In questo nostro articolo vi presentiamo la selezione dei prossimi giochi che entreranno a far parte di Xbox Game Pass a settembre 2023

Microsoft ha annunciato la prossima serie di giochi in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming. Gris (Cloud, Console e PC) si unisce alla selezione oggi, prima di Starfield (Cloud, PC e Xbox Series X|S) il 6 settembre. Solar Ash (Cloud, Console e PC) seguirà il 14 settembre e Lies of P (Cloud, Console e PC) arriverà il 19 settembre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Game Pass: ecco i giochi che non saranno più inclusi nell’abbonamento da settembre 2023

Non solo aggiunte. I giochi seguenti lasceranno la selezione di Game Pass il 15 settembre 2023:

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Cloud, Console e PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Console e PC)

DC League of Super-Pets: L’avventura di Krypto e Ace (Cloud, Console e PC)

Fuga: Melodie d’acciaio (Cloud, Console e PC)

Metal Hellsinger (Cloud, console e PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Console e PC)

Tainted Grail: Conquista (Cloud, Console e PC)

Train Sim World 3 (Cloud, Console e PC)

Microsoft ha aumentato il prezzo di alcuni abbonamenti a Xbox Game Pass a luglio e ha aumentato il prezzo di Xbox Series X nella maggior parte dei paesi ad agosto. A partire da settembre, gli abbonati avranno accesso a una collezione di oltre 25 giochi. La casa di Redmond sostituirà il suo storico servizio di abbonamento Xbox Live Gold con il nuovo livello di abbonamento Xbox Game Pass Core il 14 settembre. Al prezzo di 6,99 euro al mese (lo stesso prezzo di Xbox Live Gold) o di 59,99 euro all’anno, offrirà agli abbonati l’accesso al gioco multiplayer di Xbox, una libreria di oltre 25 giochi e offerte esclusive per i membri.

