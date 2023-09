Starfield: le migliori impostazioni per la versione PC

Le impostazioni giuste per volare nell’olimpo dei migliori, verso l’infinito di Starfield e oltre: ecco di cosa avete bisogno su PC

Siamo di nuovo qui riuniti per parlare di Starfield, e stavolta tocca alle impostazioni per la versione PC: quali sono le migliori per un’esperienza ottimale? Siete fortunati: vista l’eccellenza a cui punta Bethesda Game Studios in fatto di prestazioni, è normale che la stampa di settore si sia scervellata a dovere tempo addietro per far sì che il gioco faccia sudare i nostri computer. Per questo motivo, dopo i dovuti tentativi siamo riusciti a risalire ai dati più salienti. La disponibilità del gioco su Xbox Series X ed S fornisce ai giocatori una scappatoia ai grattacapi del gaming con mouse e tastiera, ma in assenza di console occorre rimboccarsi le maniche.

Prestazioni | Migliori impostazioni per Starfield su PC

Tenendo fede alle impostazioni migliori, sia minime che raccomandate, Starfield su PC non dà problemi, specialmente a 1080p di risoluzione. Allo stesso tempo, con l’upscaling FSR 2 può bastare anche una GPU sotto al minimo sindacale. Il che è utile per il framerate, sebbene il gioco faccia un utilizzo di FSR 2 diverso dal solito. Non c’è alcuna “modalità di qualità” di sorta, bensì un interruttore (metaforico) on/off per FSR 2. Il 75% di risoluzione può bastare a fare il suo lavoro, anche con upscaling fino a 1080p. Già questo può bastare a toccare i 33 frame al secondo nelle strade affollate di New Atlantis con la “vecchia” GTX 1060. Ottimo, no?

Sessanta | Migliori impostazioni per Starfield su PC

In quanto a risoluzione nativa, quello dei sessanta frame al secondo è un po’ un mito. I fotogrammi in questione sfuggono all’RTX 4060 e al Radeon RX 7600 a 1080p, fermandosi rispettivamente ai 42 frame e ai 47. Per riuscirci, occorre abbassarsi a 1440p con l’RTX 3070 mantenendo FSR 2 al 75%. Per quanto concerne RTX 4070 Ti, con il 4K non si va oltre i quaranta frame. Ad avere più problemi, piuttosto, sono le schede Intel Arc: con l’Arc A750 il gioco rifiuta di partire in toto, raggiungendo la stabilità solo sui modelli AMD ed Nvidia. In generale, occorrono dei tagli alle impostazioni di qualità.

Problemi | Migliori impostazioni per Starfield su PC

Se volete la portabilità e non siete fan delle leve analogiche ballerine di Kyoto, la vostra piattaforma portatile di riferimento è lo Steam Deck, per il quale non abbiamo buone notizie. Al di fuori di deserti ed aree similarmente sgombre, al minimo accenno di urbanizzazione azzoppa il framerate di parecchio (portandolo alla ventina). Anche con FSR 2 alla risoluzione più bassa possibile (50%) e con l’opzione di risoluzione automatica attivata, la situazione non è delle migliori. Ci auguriamo in tal senso che Bethesda si adoperi a risolvere la situazione, come è avvenuto con altri titoli (cough, cough, The Last of Us).

Ma voi non siete qui per tutto questo, vero?

Andiamo al sodo con le migliori impostazioni per Starfield su PC, perché è questo che ci ha condotti qui. Ebbene, con RTX 4060 come scheda e 1080p di risoluzione (Ultra), abbiamo una media di 42 frame al secondo. Provate anche voi questi settaggi (e aggiornate i driver: AMD e Nvidia ne hanno di nuovi cuciti su misura per il gioco) per schizzare a quota 64:

Risoluzione dinamica: Off

Off Proporzione di risoluzione del rendering: 100% (o 75% con FSR 2)

100% (o 75% con FSR 2) Qualità delle ombre: Bassa

Bassa Illuminazione volumetrica: Bassa

Bassa Motion Blur: Off

Off Qualità GTAO: Bassa

Bassa Contatto ombre: Basso

Basso VRS attivo: Off

Off Filtro pellicola: 0

0 Profondità: Disabilitata

Disabilitata Tutto il resto: Ultra/Alto

Ora sta a voi dirci la vostra: siamo riusciti ad aiutarvi con le sudate prestazioni, o è solo il PC a sudare a vuoto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.