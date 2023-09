Nintendo Direct: nuova presentazione a settembre (2023) secondo un rumor

Il settembre del 2023 si scalda con il tam tam dei rumor per la Grande N: potrebbe esserci un Nintendo Direct nell’aria, e pure vicino

Per quanto freschi di presentazione dedicata alla prossima avventura di Mario, non disprezzeremmo un Nintendo Direct generale per il mese di settembre, e se il rumor è attendibile il 2023 potrebbe portare avanti la catena. Del resto, due mesi di attesa dalla carrellata precedente potrebbero essere sufficienti: già l’anno scorso abbiamo avuto l’esempio di uno showcase per aprire l’autunno come si deve. Ebbene, la testata sudamericana Universo Nintendo cita una fonte “anonima ed attendibile” per la presunta soffiata, secondo la quale settimana prossima potremmo aspettarci una presentazione. Che si tratti di una carrellata veloce per le terze parti (Mini) o meno, poi, è tutto da vedere. Così come rimane d’uopo prendere la cosa con le pinze, beninteso.

REPORTE | Nova apresentação do Nintendo Direct deve acontecer na próxima semana#NintendoDirect #NintendoSwitchhttps://t.co/988NmyxumW — Universo Nintendo (@UnivNintendo) September 5, 2023

L’attendibilità del rumor: perché parlare del Nintendo Direct di settembre 2023

Il sito brasiliano ha dei precedenti su quali fondare un minimo di autorevolezza riguardo l’altrimenti infondato rumor. Precedentemente, infatti, la testata ha previsto correttamente il reveal di gameplay separato dedicato a Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Non si tratta della sola fonte secondo cui il Colosso di Kyoto avrebbe in serbo una presentazione autunnale. Il sempre gioviale Jeff Grubb ha infatti precedentemente azzardato uno showcase in concomitanza dell’evento Nintendo Live in Seattle lo scorso fine settimana. La cosa non si è verificata, ma un altro insider ha insistito sul poco tempo che, idealmente, sarebbe mancato. Naturalmente, a questo punto possiamo solo attendere la conferma ufficiale. Se ci sarà, ovvio. Nel migliore dei casi, l’appuntamento è tra l’11 e il 15 del mese.

