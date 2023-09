Xpeng: arriverà in Germania e nel resto d’Europa

La casa automobilistica cinese Xpeng arriverà in Germania nel 2024 e poi nel resto d’Europa. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Xpeng Motors ha fatto il suo debutto al Salone dell’Auto di Monaco per svelare la sua ambiziosa strategia di espansione in Europa. Il costruttore automobilistico cinese è già presente in quattro paesi del Nord Europa, ma ora punta a fare il suo ingresso sul mercato tedesco l’anno prossimo, seguito da ulteriori espansioni in paesi come la Francia e il Regno Unito. La presenza di Xpeng all’evento bavarese ha fatto presagire la possibilità del suo imminente ingresso in uno dei mercati automobilistici più competitivi al mondo. Ora, è ufficiale, segnando un’altra sfida da parte di un costruttore automobilistico cinese alle grandi case automobilistiche tedesche.

Xpeng: le parole di Brian Gu sull’espansione in Europa

Brian Gu, il co-presidente di Xpeng, ha dichiarato:

Stiamo per fare il nostro ingresso in uno dei mercati automobilistici più competitivi al mondo, con clienti che si aspettano gli standard più elevati. Vogliamo introdurre una tecnologia sorprendente che definirà la nuova era della mobilità intelligente.

La società, che ha recentemente siglato un accordo di collaborazione limitato alla Cina con il gruppo Volkswagen, debutterà in Germania con due veicoli elettrici già introdotti nel Nord Europa: la berlina P7 e l’SUV G9 che sono disponibili per ordini e acquisti in Norvegia, Svezia, Danimarca e Olanda dallo scorso febbraio (con sede ad Amsterdam, dove Xpeng ha anche stabilito il proprio quartier generale). Voi che cosa ne pensate? Siete curiosi e ispirati dall’arrivo di questo brand in Europa? Fatecelo sapere lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante. Per ulteriori novità e aggiornamenti dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.