New Persona 4 Arena Ultimax: rilasciato un nuovo trailer di gameplay

Rilasciato un nuovo trailer di gameplay per il picchiaduro New Persona 4 Arena Ultimax, spin-off della celebre saga JRPG

Un nuovo trailer di gameplay offre un’ulteriore occhiata alle adrenaliniche meccaniche del picchiaduro New Persona 4 Arena Ultimax. Annunciato ai The Game Awards, il gioco è una riedizione dello spin-off per PS3 e Xbox 360 di Persona 4. La versione Steam di Persona 4 Arena Ultimax sarà disponibile anche nella Midnight Channel Collection che include Persona 4 Golden. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

New Persona 4 Arena Ultimax: il gioco si mostra nell’ultimo trailer di gameplay, ma questo non è certo l’unico progetto di Atlus in sviluppo

Come mostra il trailer di gameplay, New Persona 4 Arena Ultimax è un classico picchiaduro 1v1 2D con un roster di personaggi tratti da Persona 4 e Persona 3. Ci sarà anche una modalità storia in cui gli eroi combattono un esercito di Ombre. Questa versione di Ultimax include tutti i contenuti rilasciati in precedenza per il gioco. L’uscita è prevista su PC (Steam), PlayStation e Nintendo Switch il 17 marzo. Su Steam, la Midnight Channel Collection sarà disponibile con uno sconto del 30% per un periodo di tempo limitato. I possessori di Persona 4 Golden potranno effettuare l’upgrade alla collection con lo stesso sconto.

A seguito dell’accresciuto interesse per la serie dopo il successo di Persona 5, è probabile che questa sia una tempestiva riedizione per i nuovi membri della già nutrita schiera di estimatori della celebre saga RPG nipponica targata Atlus. Per quanto riguarda quest’ultima saga, qualche tempo fa sono emerse le ambizioni di Atlus riguardo il nuovo capitolo della serie, alias Persona 6. In base a quanto emerso, con quest’ultimo il team di sviluppo mirerebbe a superare il già eccezionale successo del quinto capitolo (maggiori dettagli al riguardo in questo articolo). Lo scorso mese, invece, è circolato un rumor piuttosto insistente che riferiva di Atlus intenta a preparare un remake dell’apprezzato Persona 3 Portable.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.