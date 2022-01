Hitman: supporto al PC VR per la trilogia reboot in arrivo

In un trailer dedicato al secondo anno di Hitman 3 IO Interactive ha dichiarato che la trilogia reboot supporterà la PC VR a breve

IO Interactive ha annunciato che gli utenti PC potranno giocare a tutti e tre i giochi della trilogia reboot di Hitman con la VR a partire dalla prossima settimana. Come con la versione PlayStation VR di Hitman 3, i possessori di Hitman 1 e 2 potranno importare i livelli di tali titoli nell’ultima versione per giocare alla trilogia in realtà virtuale. I vecchi giochi beneficeranno anche dei miglioramenti di Hitman 3 al rendering, all’animazione e all’IA, sempre secondo quanto affermato da IO Interactive. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Hitman: in arrivo il supporto al PC VR per la versione computer della trilogia, ancora non sono noti quali dispositivi saranno compatibili

Anche se deve ancora confermare esattamente quali dispositivi VR supporterà la trilogia reboot di Hitman, IO si è limitata a dichiarare, per ora, che i titoli “supporteranno l’hardware PC più popolare”, con tutti i dettagli in arrivo prima del lancio previsto il 20 gennaio. Il trailer sulla VR è stato mostrato anche durante la presentazione di rivelazione del secondo anno di Hitman 3, che può essere guardata di seguito.

“Siamo super, super entusiasti di poter finalmente rilasciare l’intera Hitman Trilogy e rilasciarla per la community PC VR”, ha riferito il senior game designer Eskil Mohl durante la presentazione. Mohl ha spiegato che il lancio era una delle cose principali che la squadra voleva fare bene, data l’importanza che ha nei capitoli principali di Hitman. Per farlo, i giocatori mirano con la mano sinistra e poi lanciano con la destra.

“In un certo senso ha funzionato tutto fuori dagli schemi”, ha detto. “Poi abbiamo scoperto che aveva qualcosa in più, che all’improvviso potevi muoverti da un lancio subdolo o laterale, quindi potresti essere simile a un ninja, se lo volessi, o quasi come un giocoliere”.

IO Interactive ha anche annunciato che uno speciale bundle di Hitman Trilogy sarà rilasciato la prossima settimana. Hitman Trilogy uscirà in digitale il 20 gennaio e sarà disponibile su Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Epic Games Store e Steam. La trilogia sarà disponibile anche per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass sia per console che per PC dal day one. Per quanto riguarda la software house che ha curato i giochi dell’Agente 47, il nuovo titolo in cantiere è Project 007, un titolo di cui si sa ancora ben poco che vedrà protagonista James Bond e sarà fortemente caratterizzato da una nutrita componente narrativa.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.