Persona 3 Portable: in arrivo una remastered multipiattaforma?

Nelle scorse ore è trapelato un rumor da una fonte abbastanza affidabile in rete che vorrebbe ATLUS al lavoro su una remastered multipiattaforma di Persona 3 Portable

I fan di ATLUS staranno ancora esplorando a fondo il meraviglioso mondo di Shin Megami Tensei V, l’ultima iterazione del franchise dell’azienda arrivato recentemente in esclusiva per Nintendo Switch. Una serie che si è andata via via espandendo anche di spin-off, fra cui sicuramente il più celebre è quello di Persona. Molti di voi sicuramente lo avranno conosciuto con Persona 5 (magari nella sua versione Royal), ma la serie va avanti ormai da tantissimi anni. Considerate che il primo episodio risale addirittura al 1996. Uno dei capitoli più apprezzati della serie rimane sicuramente Persona 3 e i fan saranno contenti di scoprire qual è l’ultimo rumor che ha iniziato a circolare in merito nelle scorse ore.

Uscito prima su PlayStation 2 come Persona 3, poi in una versione riveduta e corretta chiamata Persona 3 FES e infine su PSP come Persona 3 Portable, il terzo capitolo della serie è decisamente quello che ha ricevuto più riedizioni e adattamenti. E forse ATLUS non vuole ancora fermarsi qui. Un leaker piuttosto affermato di nome Zippo, che ha recentemente fatto centro con il leak sul porting di Persona 4 Arena Ultimax su PS4, Switch e PC, ha infatti aggiornato il suo blog recentemente affermando che ATLUS sarebbe al lavoro su una versione rimasterizzata di Persona 3 Portable.

E non è tutto: a quanto pare questa remastered sarebbe anche multipiattaforma. L’esclusività di Sony PlayStation era andata a decadere già lo scorso anno, con il lancio di Persona 4 Golden anche su PC. Ricordiamo anche, inoltre, che quest’anno la serie compie il suo venticinquesimo anniversario e che ATLUS ha già affermato che entro l’autunno 2022 farà ben sette annunci diversi e tutti molto importanti. Ne restano ancora cinque, e noi continuiamo a sperare in Persona 6.

Nel mentre, una remastered di Persona 3 Portable su piattaforme di attuale generazione non sarebbe affatto male da poter spulciare. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che per ora si tratta esclusivamente da rumor e, come tali, vi invitiamo a prendere tutto con le doverose pinze.