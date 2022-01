Fortnite: ritorna su iPhone grazie all’Nvidia cloud gaming

Finalmente tutti gli appassionati del mondo di Fortnite potranno tornare a giocare il titolo sul proprio iPhone grazie a Nvidia

Fortnite sta tornando su iPhone tramite l’Nvidia cloud gaming dopo più di un anno dalla sua rimozione dall’App Store di Apple. Per essere chiari, non si potrà ancora scaricare Fortnite dall’App Store ma sarà possibile giocarlo sul proprio iPhone in streaming grazie alla tecnologia di GeForce Now. La disputa tra Apple ed Epic Games è finalmente giunta a una sorta di conclusione a settembre, quando il giudice del processo avvenuto a maggio si è pronunciato a favore di Apple, in nove conteggi su dieci. Fortnite rimane in ogni caso bandito dall’App Store.

Fortnite è pronto a dare il massimo su iPhone

A partire dalla prossima settimana, i giocatori potranno giocare a Fortnite sul proprio iPhone o iPad tramite lo streaming del gioco dal browser Safari, utilizzando l’Nvidia cloud gaming. Inoltre, oggi Nvidia ed Epic hanno annunciato che stanno lavorando a una “versione touch-friendly di Fortnite” per lo streaming su cellulare tramite il cloud. La closed beta a tempo limitato di questa versione inizia la prossima settimana, sia sui dispositivi iOS che Android e sarà possibile iscriversi già adesso per avere la possibilità di essere selezionato per la beta.

Il tanto atteso Capitolo 3 di Fortnite è stato pubblicato a dicembre con una serie di importanti modifiche e aggiunte, tra cui una mappa completamente nuova, un nuovo arsenale di armi, nuovi oggetti consumabili e altro ancora. Inoltre, grazie all’utilizzo di Unreal Engine 5 Fortnite diventa next-gen, rendendo le ambientazioni ancora più spettacolari, con maggiori capacità distruttive e introducendo perfino un sistema meteo.

Cosa ne pensate di questo grande ritorno? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.