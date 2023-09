Mortal Kombat 1: svelato il roster completo!

Recentemente Mortal Kombat 1 è stato vittima di un leak abbastanza importante che ha mostrato e svelato il roster completo dei kombattenti e dei kameo disponibili al lancio: scopriamoli insieme

Nel corso delle settimane che ne precedono l’arrivo, attualmente fissato per il prossimo 19 settembre su PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC, NetherRealm Studios ha svelato, gradualmente, il parco kombattenti e kameo che saranno disponibili al lancio di Mortal Kombat 1 (ve ne abbiamo parlato in una nostra anteprima basata sulla beta, la trovate qua!). Una lunga serie di livestream che hanno via via mostrato chi potremo impersonare nelle nostre lunghe sessioni di lotta, ma nelle scorse ore, a poco meno di due settimane dal lancio, il gioco è stato vittima di un clamoroso leak che ne ha svelato il roster completo. Fate attenzione: nel prossimo paragrafo faremo ovviamente spoiler!

Mortal Kombat 1: ecco il roster completo di kombattenti e kameo!

Un utente reddit, che ha avuto accesso alla versione per Nintendo Switch di Mortal Kombat 1, ne ha svelato la schermata completa con tutti i kombattenti e i kameo. Trovate il tweet che li riporta qua sotto, in quanto il post di Reddit riguardante i personaggi principali è stato cancellato. Ovviamente, si tratta esclusivamente dei lottatori presenti al lancio, con NetherRealm che ha già confermato che ci sarà molto contenuto che verrà aggiunto con DLC successivi.

Ventiquattro saranno i lottatori iniziali, di cui l’ultimo, nonostante le varie speculazioni degli utenti che volevano fosse Jade o Sonya Blade, è invece Nitara. Confermato anche che Havik sarà sbloccato al termine della modalità storia. Nel secondo tweet trovate tutti i personaggi kameo richiamabili come supporto durante gli scontri.

E questo è quanto per quel che riguarda il leak del roster dei kombattenti e dei kameo di Mortal Kombat 1. Fateci sapere se acquisterete il gioco di NetherRealm qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco aprezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!