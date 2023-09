Starfield: come rubare le navi ai loro proprietari!

“Le parole non valgon le navi / disperse fra gorghi stellari”, quindi ecco come rubare le navette di Starfield da sotto il naso dei padroni

Più che citare i Nomadi dovremmo parlare di pirateria (yarrrr), poiché in Starfield è possibile rubare le navi altrui se si sa come fare. L’arte dell’arrembaggio è sia più facile di quanto pensate, sia meno remunerativa. Non esiste nave in cui non possiate intrufolarvi… o uscirne vivi, se non sapete come pilotarla. E in tal caso, perché scalpitare tanto per appropriarvi di qualcosa che a quel punto non vi servirà più? Beh, sapete già la risposta se siete qui. E siccome il gioco vi fornisce vessilli facili facili da fare vostri già da inizio avventura, immaginiamo non ci sia alcun verso di farvi cambiare idea…

Sette passaggi per sette furti | Come rubare le navi in Starfield

Come potete intuire dal titolo qui sopra, rubare le varie navi in Starfield è un processo che si può suddividere in sette passaggi. Che ne direste, dunque, di consultare il nostro elenco puntato in merito?

Trovate il velivolo che volete prendere in prestito e usate il puntamento per mirare espressamente ai suoi motori. Già, c’è da sostenere uno scontro aereo prima. Intrufolatevi nel (quasi) vostro nuovo vascello. Fate piazza pulita dei personaggi non giocanti ostili presenti a bordo. Raggiungete l’abitacolo e interagite con il sedile del pilota per dirottare il mezzo. Assicuratevi che la nave non sia di rango B o C, o altrimenti pregate di avere raggiunto il livello massimo di pilotaggio nell’albero delle abilità. Se potete pilotare la nave, scollegatela dal precedente velivolo e portatela a uno spazioporto. Non preoccupatevi della navetta rimasta indietro, finirà subito nella vostra flotta. Parlate al tecnico dello spazioporto e chiedetegli di visionare i vostri mezzi. Selezionate l’opzione apposita per registrare (pagando) la vostra nuova nave, rendendola ufficialmente vostra.

Pro | Come rubare le navi in Starfield

Beh, parlare di “pro” forse è eccessivo, ma va detto che qualche lato positivo dietro quest’intera procedura c’è. Tecnicamente, sborsare i vostri sudati crediti per registrare una nave non è del tutto vitale per il furto, ma se volete fare qualsiasi cosa con l’ammasso di ferraglia al di fuori del mero volo interplanetario vi tocca aprire il portafogli. Certo, se siete venali è uno scotto da… pagare, per l’appunto, ma i tirchi non possono personalizzare l’astronave finché non è ufficialmente di loro proprietà. E che non vi venga in mente di venderla: non si può, finché… beh, dovreste aver capito l’antifona.

Contro | Come rubare le navi in Starfield

Nel caso i termini poco lusinghieri con cui l’abbiamo descritto non siano abbastanza chiari, quello della pirateria non è un fenomeno molto redditizio. Registrare una nave costa, sebbene le spese si possono bilanciare ripulendola da cima a fondo, prima di riportarla allo spazioporto e cascare dal pero. Va da sé, poi, che talvolta le navi sono al di fuori della portata del giocatore se non ha le dovute abilità per scarrozzarle in giro. Infine, come vi sarete resi conto dalla fase di arrembaggio descritta qui sopra, che una nave parcheggiata su un pianeta diventa inviolabile di default. Peccato.

Altri consigli

Mentre siete fuori a rubare dei nuovi pezzi per la vostra collezione di navi, ricordatevi che la vecchia resta accessibile (come abbiamo detto prima) da ogni spazioporto di Starfield. Che sia l’autopilota o meno a riportarla indietro è un mero tecnicismo (ricordate i cavalli di Tears of the Kingdom?) a cui non c’è bisogno di pensare, a meno che la vostra sete di realismo nei videogiochi sia diventata insaziabile tra un gioco di Hideo Kojima e l’altro. Sia come sia, evitate di farvi venire emicranie inutili e godetevi lo spazio profondo, se l’autosalone cosmico (o astrosalone?) è in cima alle vostre priorità.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita?