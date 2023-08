Anteprima Mortal Kombat 1: le nostre prime impressioni!

Scopriamo insieme, in questa anteprima dedicata, quali sono state le nostre prime impressioni derivanti dalla Beta Preorder su Mortal Kombat 1: come si comporta il gioco di NetherRealm Studios?

Fare un sequel o ripartire da un reboot? Per gli addetti ai lavori in una serie particolarmente lunga e proficua, sia in termini di accoglienza sia, più prettamente, economici, questo deve essere un gran bel punto di domanda in occasione di una nuova iterazione. E lo è stato anche per NetherRealm con Mortal Kombat 1, dove in questo caso è stata scelta la seconda opzione, il capitolo successivo a quell’enorme successo che fu Mortal Kombat 11. Niente dodici, insomma, ma una ripartenza. Abbiamo avuto l’occasione di provare la Beta Preorder negli scorsi giorni e lo abbiamo fatto con gaudio. E vi parliamo qui, in anteprima, di Mortal Kombat 1: ecco le nostre prime impressioni!

Kombattenti e Kameo | Anteprima Mortal Kombat 1

Riprendendo dunque il primo capitolo da cabinato della serie, NetherRealm ha dato vita a Mortal Kombat 1, che arriverà il prossimo 14 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. In realtà un’operazione simile fu messa in campo dalla stessa azienda già nel 2011, quando arrivò sul mercato Mortal Kombat 9, vero primo reboot di quel capitolo che nel 1992 fece volare teste e sangue nell’infanzia di tutti i fortunati abbastanza grandi da poterci mettere mano. In attesa dell’uscita, è stata rilasciata una Beta Preorder andata live da venerdì a lunedì dello scorso fine settimana.

Una beta in cui erano disponibili sei personaggi giocabili (Li Mei, Johnny Cage, Kitana, Liu Kang, Sub Zero e Kenshi), quattro Kameo (Jax, Sonya, Frost e Kano) e due modalità distinte, il singleplayer con le Torri Klassiche e il multiplayer con la modalità 1v1. La prima, in questo caso come in qualsiasi altro picchiaduro esistente, serve principalmente per prendere mano con lo schema dei comandi e i tempismi delle varie abilità dei personaggi, in una serie di scontri con l’IA del gioco di difficoltà via via crescente.

Abilità e schemi che i fan di vecchia data di Mortal Kombat forse si ritroveranno bene fra le mani, ma di cui sono decisamente cambiati i tempismi e le reazioni. In Mortal Kombat 1 abbiamo notato una maggiore spettacolarità che fa il paio con un’altrettanto maggior lentezza degli input. Non che ci sia nulla di sbagliato in ciò, c’è soltanto da abituarsi e studiare bene un sistema di combattimento che, come nei predecessori, anche in questo reboot è dannatamente funzionale e divertente da apprendere.

Fatality! | Anteprima Mortal Kombat 1

Molto interessante è anche l’aggiunta dei Kameo, personaggi iconici del roster di Mortal Kombat non giocabili in questa istanza, ma che fungono da aiutanti nel corso degli scontri. In pratica, nella selezione del Kombattente, selezionerete anche un personaggio Kameo, che sarà richiamabile durante lo scontro tramite la pressione di un singolo tasto (su PS5 è R1). In questo modo, il Kameo scenderà in campo ed effettuerà una mossa che potrebbe esservi utile per uscire da situazioni piuttosto pericolose, interrompere kombo o, ancora meglio, terminare uno scontro in grande stile (oltre alle sempre eterne Fatality, ovviamente).

L’unico dubbio che ci sorge sul fronte di questa meccanica è più che altro un problema che potrebbe coinvolgere i fan. Se un personaggio appartiene al roster dei Kameo, stando a quanto visto perlomeno in questa Beta, non dovrebbe poter appartenere a quello dei Kombattenti, pregiudicando così l’utilizzo di personaggi iconici del franchise. Staremo a vedere.

1v1 | Anteprima Mortal Kombat 1

Messa da parte la componente singleplayer, il fulcro sarà, ovviamente, l’online. Come già detto, in questa versione beta è possibile accedere solo a scontri 1v1 e non esistono classifiche o altre tipologie di punteggio, solo un counter di vittorie e sconfitte visibile sotto il nickname del giocatore. Per quel che riguarda gli scontri online, non abbiamo notato particolari problematiche: niente crash o rallentamenti di sorta, e il rollback netcode fa la sua buona parte rendendo gli scontri fruibili e fluidi. Dovremo vedere, una volta avuto il gioco completo in mano, se i server si comporteranno così bene anche con la mole di giocatori prevista per il day one.

Da un punto di vista meramente estetico, Mortal Kombat 1 si discosta dai prequel per l’uso di una palette cromatica molto più satura, rispetto ai colori più cupi del passato. Inoltre, a prima occhiata tutti i personaggi sembrano marcatamente più giovani: siamo curiosi di vedere come questo avrà ripercussioni sulla storia del titolo e sui rapporti fra i vari Kombattenti.

Attendiamo!

Non abbiamo molto altro da dire in quest’anteprima di Mortal Kombat 1: ci riserviamo lo spazio per analisi più tecniche ed approfondite nella recensione che troverete sulle nostre pagine a settembre. Per ora, il reboot del franchise di NetherRealms sembra funzionare piuttosto bene sia in termini tecnici sia prettamente ludici, sebbene abbiamo ancora qualche dubbio sul funzionamento dei Kameo e, in realtà, si sia visto veramente poco delle varie modalità che il gioco avrà da offrire. Scopriremo di più fra qualche settimana!

Mortal Kombat 1 sarà disponibile dal prossimo 14 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, se avete provato la Beta o meno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!