Mortal Kombat 1: ecco l’annuncio ufficiale con data d’uscita!

Arrivato finalmente l’annuncio ufficiale, con tanto di data d’uscita, di Mortal Kombat 1, il nuovo capitolo della serie picchiaduro. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle ultime settimane, Netherrealm Studios e il creatore della serie Ed Boon ci hanno preparato all’annuncio annunciato di un nuovo gioco della serie Mortal Kombat: l’annuncio è arrivato con tanto di data d’uscita. Pochi istanti fa è arrivata la notizia, accompagnata anche da un trailer che mostra al pubblico, composto sia dalla community più affezionata, sia dai neofiti più curiosi, la veste con cui questo nuovo Mortal Kombat si presenterà al mondo intero. Questo titolo è stato presentato come un vero e proprio reboot della saga con la conferma, però, di alcuni personaggi storici come: Liu Kang, Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Scorpion, Sub Zero e Johnny Cage. Andiamo a scoprire insieme tutti questi dettagli nel meraviglioso trailer rilasciato in concomitanza dell’annuncio ufficiale:

Mortal Kombat 1: insieme all’annuncio, presentata la data d’uscita e il prezzo!

Come detto in precedenza, all’interno del trailer, che funge da annuncio ufficiale di Mortal Kombat 1, è stata presentata anche la data d’uscita del gioco: fissata per il prossimo 19 settembre. Il gioco avrà un netcode rollback ed eventualmente il cross-play o la cross-progression. Le copie standard avranno un prezzo di 69,99 dollari. Le edizioni Premium costeranno 109,99 € e includeranno l’accesso anticipato al 14 settembre 2023, 1.250 Cristalli del Drago e un Kombat Pack con sei personaggi giocabili, cinque personaggi Kameo e una versione Jean-Claude Van Damme di Johnny Cage. La Kollector’s Edition da 249,99 dollari è disponibile solo per PS5 e Xbox Series X e comprende tutto ciò che è presente nella versione Premium, una skin di Liu Kang, stampe artistiche, una custodia in acciaio, una figura di Liu Kang da 16,5 pollici e altri 1.450 Cristalli del Drago.

