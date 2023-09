Disney Plus: valida da oggi la promozione limitata di 3 mesi a 1,99€

Da oggi è valida la promozione attivata da Disney Plus per attivare l’abbonamento a 1,99€ per ben tre mesi! Tutti i dettagli li trovate in questa news dedicata

Abbiamo una notizia entusiasmante per tutti voi amanti dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic! Disney Plus sta offrendo una promozione a tempo limitato, perfetta per rendere il vostro settembre davvero epico. Se siete in Italia e siete nuovi clienti o tornate a Disney Plus, avete l’opportunità di abbonarvi a Disney Plus Basic (con pubblicità) a soli 1,99€ al mese per ben tre mesi. Questo significa un risparmio incredibile, con oltre il 75% di sconto sul prezzo normale per tre mesi.

L’offerta è valida fino al 20 settembre 2023, quindi affrettatevi! Qui l’accesso alla promozione.

Disney Plus: la promo di settembre prevede 3 mesi a 1,99€!

Ma cosa potrete godervi con questo fantastico abbonamento? Tutto ciò che amate di Disney e molto altro ancora! Avrete accesso a una vasta libreria di contenuti, tra cui la nuovissima serie Star Wars “Ahsoka“, che segue le avventure di Ahsoka Tano dopo la caduta dell’Impero. E non perdetevi la rivisitazione in live action de “La Sirenetta“, un classico amato da generazioni di spettatori. Per i fan dei supereroi, c’è “I Am Groot“, la seconda stagione di questa serie di cortometraggi Marvel con Baby Groot e i Guardiani della Galassia. E se amate le emozioni di Pixar, non perdete “Elemental“, un lungometraggio originale che esplora un mondo dove vivono insieme gli abitanti di Fuoco, Acqua, Terra e Aria.

Ma le sorprese non finiscono qui! “Italia’s Got Talent” fa il suo debutto su Disney Plus nella sua tredicesima edizione. Con una nuova giuria, nuovi conduttori e una serie di talenti straordinari, questa è un’opportunità unica per vedere i talenti italiani brillare. Per ulteriori novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.

