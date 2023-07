Mortal Kombat 1: rivelata le date della closed beta!

Poche ore fa sono state svelate le date della closed beta di Mortal Kombat 1. Scopriamole in questa news dedicata insieme ad altri dettagli relativi all’attesissimo picchiaduro

Mortal Kombat 1 è a poco meno di due mesi dal lancio, il che significa che i fan della serie potranno vedere come si comporterà ì il gioco con il suo universo rinnovato e le nuove meccaniche di gioco come i combattenti Kameo. Prima di allora, però, sarà possibile avere un piccolo assaggio di Mortal Kombat 1 dell’offerta del picchiaduro prima dell’uscita con una closed beta, le cui date sono state ora rivelate. NetherRealm Studios ha confermato che la closed beta di Mortal Kombat 1 sarà attiva dal 18 al 21 agosto. La beta sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (nulla di fatto per i giocatori di PC e Switch) per tutti coloro che preordineranno il gioco. Ecco il post twitter con cui sono state annunciate le date:

Your weekend of kombat is close at hand. The #MK1 Pre-Order Beta begins August 18. pic.twitter.com/LL6QpMvLjF — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 27, 2023

Mortal Kombat 1: date closed beta, personaggi e kameo

Per quanto riguarda i contenuti della beta, è possibile aspettarsi sei combattenti principali che saranno Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage e Li Mei, quattro Kameo che invece saranno Kano, Sonya, Jax e Frost e due stage: The Teahouse e Johnny Cage’s Mansion. Mortal Kombat 1 sarà lanciato il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Scoprite i requisiti per PC qui; fateci sapere con un commento nell’apposita sezione sottostante che cosa ne pensate e se siete curiosi di provare il titolo durante le date riservate alla closed beta.

