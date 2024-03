Quali sono i migliori giochi Atlus? Ecco la top 5

Vi siete mai chiesti quali possano essere i migliori giochi nella libreria di Atlus? Noi sì: ecco cos’abbiamo trovato scavando su Metacritic

Da quando ha aperto i battenti nell’86, Atlus ha sfornato tantissimi giochi grandiosi, ed è per questo che abbiamo voluto omaggiare i migliori. Nello specifico, ci siamo basati sui meriti con i quali i vari Shin Megami Tensei (e i Persona, naturalmente!) di turno si sono conquistati i favori della critica, prima e dopo che SEGA acquisisse il team di sviluppo nel 2013. Due sono le caratteristiche per cui si è maggiormente contraddistinto questo talentuoso sviluppatore: la prima è il tasso di sfida elevato dei suoi titoli, mentre la seconda è la loro qualità. Ed è proprio quest’ultima a sfilare in passerella oggi, partendo da…

5) Persona 4 Arena | I migliori giochi di Atlus

Atlus ha ricavato alcuni dei suoi giochi migliori collaborando con altri team di sviluppo. Ed è proprio il sodalizio con Arc System Works ad aver dato vita, su PS3 ed Xbox 360, ad un grandioso picchiaduro: Persona 4 Arena. Probabilmente nessuno avrebbe predetto che la serie Persona si potesse prestare tanto bene agli sganassoni, ma visto il pedigree di Arc System Works con (Dragon Ball FighterZ) e senza (Guilty Gear, BlazBlue) licenza, il risultato è stato una vera e propria perla. Dalle ottime animazioni alla storia sorprendentemente curata per un picchiaduro, questo è un titolo da recuperare. L’edizione Ultimax ha un punteggio minore su Metacritic, ma è la versione definitiva.

4) Shin Megami Tensei: Persona 3 FES | I migliori giochi di Atlus

Abbiamo cercato in tutti i modi di impedire a Persona di monopolizzare la nostra top 5, ma i numeri di Metacritic parlano chiaro: anche avvalendoci di una versione precedente rispetto al recente Reload, Shin Megami Tensei: Persona 3 FES si accaparra l’ultimo posto prima del podio. Avendone ben donde, s’intende. Pur senza poter controllare i compagni di squadra, il gioco resta una bomba. Con l’introduzione dell’Episodio Aegis in arrivo anche nella più recente riedizione, la versione PS2 del gioco ha espanso la storia fornendo la chiave di lettura definitiva per una delle storie più belle raccontate dal team di sviluppo.

3) Demon’s Souls | I migliori giochi di Atlus

Sorpresa! Sì, in principio è stata Atlus ad occuparsi di distribuire su PS3 la prima belva di Hidetaka Miyazaki, Demon’s Souls. Il che, tra le altre cose, è anche il motivo per il quale i seguiti (spirituali, per forza di cose) hanno preso il più noto nome di Dark Souls. Tecnicamente, la questione del nome è (come sempre) un complesso garbuglio legale: Sony detiene i diritti sia di Demon’s Souls che di Bloodborne, ma è stato lo sviluppatore dal logo rossoblu a rischiare grosso con una localizzazione improbabile. La storia, poi, ha dato giustizia e dignità al gioco su PS5, con un remake tuttora valido in qualità di migliore soulslike sulla piattaforma. Demon’s Souls val bene una fregatura da Patches, no?

2) Persona 4 Golden | I migliori giochi di Atlus

Ve l’abbiamo detto che la serie Persona bara. Nello specifico, il quarto capitolo ha sgomitato per accaparrarsi non una, ma (tecnicamente) ben due posizioni! Ci rifaremo in fatto di varietà nel prossimo paragrafo, ma l’approccio più “bucolico” rispetto all’ambientazione urbana del terzo e del quinto capitolo non ha fatto altro che bene a Persona 4 Golden. Tra un comparto narrativo davvero gradevole e la cittadina di Inaba a fare da teatro, questo gioco viene considerato uno dei pinnacoli creativi di Atlus, e la riedizione “aurea” non ha fatto altro che amplificarne i pregi. Tant’è che regge botta su Steam pure oggi.

Menzioni d’onore | I migliori giochi di Atlus

Come abbiamo detto nel nostro incipit, questa dovrebbe essere una “top 14”. Per brevità ci siamo limitati al vertice della classifica, ma è anche vero che anche altre IP di Atlus si sono contese la corona per il migliore capitolo. E sebbene dubitiamo fortemente che l’ultima sezione sia davvero una sorpresa, abbiamo voluto dedicare uno spazio alle nove posizioni al di sotto di Persona 3. Da un titolo per Wii U riproposto su Switch alla perfetta cronologia di una storia radiosa, ecco a voi… “gli altri”.

14) Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

13) Catherine

12) Dragon’s Crown

11) Trauma Team

10) Etrian Odyssey 4: Legends of the Titan

9) Shin Megami Tensei: Devil Survivor

8) Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

7) Shin Megami Tensei V

6) Radiant Historia: Perfect Chronology

1) Persona 5 Royal

In cima ai migliori giochi di Atlus, dolente o nolente, si piazza poco prevedibilmente Persona 5 Royal. Difficile dar torto alla mente alveare di Metacritic, comunque. È come se Atlus avesse esaudito ogni desiderio dei fan in questa seconda stesura, compresa (per noi dello Stivale) una localizzazione in lingua nostrana. Tutti i lati positivi dell’originale fanno il loro ritorno, con aggiunte quali migliorie quality-of-life, un semestre aggiuntivo dalla trama inedita, l’inclusione di Kasumi e di una variante di Akechi come personaggi giocabili. Con una media di 93 su 100, non stupisce che il protagonista Joker sia nel pantheon videoludico per eccellenza.

Ora sta a voi dirci la vostra: come avreste stilato la classifica?