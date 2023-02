Recensione Persona 4 Golden: non cambiate canale

Scoprite insieme a noi i misteri che ruotano attorno alla cittadina di Inaba, in questa recensione di Persona 4: Golden

Sull’onda del successo del quinto capitolo, il quale ha il merito di aver portato la serie a nuove vette di popolarità, Atlus ha deciso di riproporre al pubblico di appassionati anche le due avventure che lo hanno preceduto, fra le altre cose, disponibili anche su Xbox Game Pass. Abbiamo già trattato il ritorno del terzo capitolo, e se vi siete persi la nostra recensione in merito trovate tutto a questo link, ma ora è il momento di scoprire insieme come se la cava oggi il ritorno di Persona 4: Golden.

Guarda mamma sono in TV!

Fra i titoli della serie che abbiamo provato, la trama di questo quarto capitolo è forse quella che decolla prima in assoluto. Come per il suo successore, anche qui avremo delle cutscene in stile anime davvero ben fatte, tramite le quali faremo la conoscenza del nostro protagonista. All’inizio dell’avventura ci staremo trasferendo ad Inaba, una cittadina di campagna ben diversa dalla metropoli alla quale siamo abituati. Qui vivremo con nostro zio, l’ispettore di polizia Ryotaro Dojima, e con la piccola cugina Nanako, e dovremo ovviamente frequentare l’anno scolastico presso la scuola locale.

Sarà proprio tra i banchi che stringeremo le prime amicizie, formandoci in breve tempo una piccola cerchia di amici fidati coi quali vivremo la nostra avventura. A Inaba infatti, poco dopo il nostro arrivo, cominceranno una serie di strani omicidi ed eventi, i quali sembrano essere legati in qualche modo alla misteriosa leggenda del Canale di Mezzanotte. Per evitare spoiler preferiamo non rivelarvi altro, ma possiamo confermare come il titolo vanti una trama ancora oggi validissima, scritta in maniera magistrale e costellata di personaggi ottimamente tratteggiati, ai quali vi affezionerete ben presto.

A mezzanotte in punto – Recensione Persona 4: Golden

Se avete già giocato il quinto capitolo (o avete un’infarinatura generale della serie) saprete di sicuro che questa saga vive di due anime ben distinte e complementari fra loro: da un lato abbiamo la componente life sim mentre dall’altra l’azione vera e propria, composta dall‘esplorazione di dungeon e combattimenti a turni. Tale dualità è nata con il terzo capitolo, ma il quarto ha senza dubbio modernizzato non poco il tutto, rendendo il gioco a tutti gli effetti molto più vicino a quello dei titoli odierni. Di base, come già accennato anche nel precedente paragrafo di questa recensione, in Persona 4: Golden ci troveremo a vivere la nostra vita da giovani studenti nella cittadina di Inaba. Ciò comporterà tutta una serie di possibili attività, che vanno dal frequentare le lezioni scolastiche, all’esplorare più o meno liberamente le varie zone del paese.

Dopo un lungo incipit narrativo, avremo infatti determinati momenti di libertà durante le varie fasce orarie nelle quali sono suddivise le giornate. La progressione del gioco viene infatti scandita dal passare dei giorni sul calendario, e sebbene (soprattutto all’inizio) molti degli eventi che accadranno saranno guidati da esigenze di trama, col proseguire dell’avventura acquisiremo più libertà di scegliere come impiegare il nostro tempo. Tali decisioni andranno ad impattare attivamente sulla crescita delle nostre statistiche, con effetti che si ripercuotono nelle battaglie.

Io sono te e tu sei me – Recensione Persona 4: Golden

Dopo aver preso coscienza delle attività menzionate nel precedente paragrafo di questa recensione, anche in Persona 4: Golden arriverà il momento di menare le mani. Quando dovremo esplorare i dungeon di gioco, ci troveremo a scontrarci con le Ombre (gli antagonisti classici della serie che fanno il loro ritorno anche qui). Sarà allora che dovremo sfruttare il potere delle nostre Personae, ovvero manifestazioni della personalità dei vari personaggi, evocabili in battaglia sotto forma di esseri demoniaci. Le statistiche che accresceremo con le attività giornaliere, così come i legami d’amicizia (detti Social Link) che stringeremo, permetteranno di potenziare tali preziosi alleati, determinando di fatto il nostro approccio agli scontri.

Fanno ritorno poi varie meccaniche, come il sistema di debolezze di nemici e alleati, mediante le quali è possibile ottenere opportunità d’attacco extra. A dispetto degli anni, va detto che sia le meccaniche di battaglia che quelle da life sim sono invecchiate piuttosto bene e risultano ancora oggi divertenti e godibili (anche se forse un pò meno immediate rispetto al quinto capitolo, il quale vantava, fra le altre cose, anche un’interfaccia grafica sopra le righe davvero ben studiata). La traduzione italiana presente in questa remaster, poi, rappresenta un valore aggiunto non da poco, vista l’impressionante mole di testi a schermo da leggere per comprendere la trama e le meccaniche di gioco.

A spasso per la campagna – Recensione Persona 4: Golden

Se trama e meccaniche di gioco risultano a conti fatti invecchiate piuttosto bene, lo stesso non si può dire del comparto tecnico. Intendiamoci, siamo di fronte alla remaster di un titolo originariamente uscito nel 2008 su PlayStation 2, perciò è evidente che non ci si possano aspettare miracoli da questo punto di vista. Eppure, vista anche la godibilità generale conservata dall’esperienza, forse si sarebbe potuto fare qualcosina in più per svecchiare un comparto grafico decisamente figlio di un’altra epoca.

Non si tratta comunque di un vero e proprio difetto insormontabile, in quanto l’anima del titolo risiede in ben altri aspetti. Ciò nonostante, come scrivevamo anche in merito alla riproposizione del terzo capitolo, se proprio si dovesse evidenziare un aspetto più debole degli altri in queste remaster, esso sarebbe proprio da ricercarsi nel comparto tecnico, le cui spigolosità sono accentuate soprattutto se giocate a Persona 4: Golden su Xbox Series X collegata ad una TV moderna, come abbiamo fatto noi in sede di recensione.

Attraverso lo schermo

Le nostre scorribande per la cittadina di Inaba sono state un viaggio che ci ha davvero catturato fin dai primi momenti di gioco. Se il terzo titolo ha il merito di essere stato il primo ad aver stabilito i canoni della saga così come la conosciamo oggi, è infatti con il suo successore che la struttura classica è stata affinata, facendo da valido apripista all’avventura di Joker e soci. Sotto un aspetto grafico che mostra ormai il peso degli anni si nasconde una trama ancora oggi accattivante, capace di tenervi incollati per ore ed ore. Se avete amato il quinto capitolo il nostro consiglio è quindi quello di dargli una possibilità. Siamo certi che non ve ne pentirete.

E voi cosa ne pensate? Avete già giocato a questo titolo o pensate di sfruttare questa nuova riedizione per scoprirlo per la prima volta? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.

8.5 Un più che gradito ritorno. Punti a favore Il ritorno di un'apprezzatissimo classico dei JRPG.

Il ritorno di un'apprezzatissimo classico dei JRPG. Storia e gameplay sono in grado di stregare, ieri come oggi.

Storia e gameplay sono in grado di stregare, ieri come oggi. Testi a schermo finalmente tradotti anche in italiano. Punti a sfavore La massiccia dose di dialoghi e scene narrative potrebbe non incontrare i gusti di tutti.

La massiccia dose di dialoghi e scene narrative potrebbe non incontrare i gusti di tutti. Sul versante tecnico forse si sarebbe potuto fare qualcosina in più per svecchiare il titolo.