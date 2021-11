Metroid Prime: il porting per switch potrebbe essere pronto

Secondo un insider, il porting di Metroid Prime per Nintendo Switch sarebbe concluso e pronto per il lancio. Scopriamo tutti i dettagli in questa news.

I leak su un presunto porting della trilogia Prime di Metroid per Nintendo Switch non sono una novità. Da mesi infatti si susseguono rumor su un’ipotetico ritorno delle avventure in 3D di Samus Aran per la console ibrida della grande N. Alla luce anche del recente lancio dell’atteso Metroid Dread, il quale ha riscosso ottimi risultati di vendite, non ci stupiremmo se tali leak si rivelassero fondati.

Porting di Metroid Prime per Switch già pronto? Arrivano nuovi rumor

I titoli che compongono la trilogia Prime, sviluppati dai talentuosi Retro Studios, riscossero ciascuno un enorme successo al lancio, portando per la prima volta la serie Nintendo alle tre dimensioni. La collezione fu riproposta già una volta su console Wii, con comandi rivisti, ed ora potrebbe tornare di nuovo sull’ibrida Nintendo. Mentre attendiamo di conoscere maggiori informazioni su Metroid Prime 4, ancora completamente avvolto dal mistero, sono infatti sempre di più i rumor che vogliono i tre capitoli della trilogia in arrivo su Switch.

Di recente Emily Rogers, insider piuttosto affidabile per quanto riguarda i rumor dedicati alla grande N, ha dichiarato che il porting di Metroid Prime, il primo episodio della trilogia, sarebbe stato concluso la scorsa estate, con il titolo dunque pronto a fare il suo debutto du Nintendo Switch. Per quanto plausibile però, prendete con le pinze tali dichiarazioni, in quanto si tratta ancora di rumor non confermati.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare (o rigiocare) Metroid Prime sull’ibrida della casa di Kyoto? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.