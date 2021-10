Metroid Dread: la storica saga Nintendo ispirata ad Alien è finalmente tornata!

Oggi è finalmente stato pubblicato Metroid Dread, l’ultimo capitolo della storica saga sci-fi Nintendo ispirata al capolavoro del regista Ridley Scott

Il 2021 è senza dubbio un anno in cui il genere sci-fi ha trovato un terreno particolarmente fertile all’interno dei media di intrattenimento. A dimostrarlo è il successo di opere come Dune, l’ultima pellicola del regista Denis Villeneuve tratta dal romanzo di fantascienza per antonomasia, o, ancora, l’arrivo di Fondazione, la serie TV basata sull’omonima serie di libri di Isaac Asimov, altro colosso della letteratura sci-fi.

Anche il fiorente settore dei videogiochi ha abbracciato questa tendenza con diversi titoli, ma tra i più attesi c’è sicuramente il nuovo capitolo dell’iconica saga fantascientifica targata Nintendo, Metroid. Nata nel 1986, ha dato il via alla nascita di un genere a cui ha donato parte del nome, quello dei Metroidvania, ovvero quei videogame caratterizzati da una forte componente di esplorazione alla ricerca di potenziamenti che consentano di accedere ad aree inizialmente inaccessibili, tornando spesso sui propri passi. Il nuovo Metroid Dread venne annunciato per la prima volta a giugno di quest’anno e ora, dopo tanta attesa, il titolo è finalmente disponibile in tutto il mondo.

Metroid Dread vi permetterà di tornare nei panni di Samus

Metroid è stato da sempre caratterizzato da tutti gli elementi tipici dell’immaginario sci-fi e ha strizzato spesso l’occhio a diversi esponenti cinematografici del genere. In particolare, la saga ha un rapporto speciale con Alien, il film cult di Ridley Scott, che è stato un’enorme fonte di ispirazione sul fronte delle ambientazioni e delle atmosfere a detta dello stesso Game Director di Metroid, Yoshio Sakamoto. C’è poi l’acerrimo nemico della protagonista Samus Aran, una creatura spaziale dal nome Ridley: un chiaro omaggio al regista britannico. Metroid Dread, nuovo capitolo in 2D della serie dopo 19 anni, approda sulla famiglia di console Nintendo Switch con lo stesso spirito e i temi sci-fi di sempre, ma anche con un’importante novità a livello concettuale: la paura. Questo il significato della parola “dread” nel titolo, ma anche il leitmotiv di tutta l’avventura, che vedrà la protagonista passare dai panni della predatrice a quelli di preda, costantemente braccata da degli spaventosi robot spaziali.

Metroid Dread è un seguito diretto di Metroid Fusion, uscito nel 2002, e conclude la saga in cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatrice di taglie Samus Aran e dei Metroid, che ha avuto inizio con il primo Metroid per NES. In questo gioco, Samus atterra da sola su un misterioso pianeta alieno e viene braccata da una pericolosa nuova minaccia meccanica, i robot E. M. M. I. Man mano che sbloccano nuove abilità, i giocatori potranno tornare nelle aree che hanno già visitato e scoprire nuovi luoghi e potenziamenti nascosti, in classico stile Metroid.

Metroid Dread arriva oggi su Nintendo Switch, in concomitanza con l'uscita di Nintendo Switch modello OLED.