Rumor: Metroid Prime Trilogy, il port su Switch è già pronto?

In queste ore è iniziato a circolare in rete un rumor secondo il quale il porting di Metroid Prime Trilogy per Switch sarebbe già pronto, ma Nintendo sta aspettando a pubblicarlo per motivi specifici

L’E3 2021 ha riportato sulla bocca di tutti il brand di Metroid, rimasto silente ormai troppo a lungo in effetti, con l’annuncio di Metroid Dread. Non si hanno particolari notizie su Metroid Prime 4, in effetti, ma il nuovo capitolo della serie sarà il primo a sfruttare completamente le funzionalità dell’hardware di Nintendo Switch OLED. La quarta iterazione, però, è comunque in sviluppo e chiunque sia appassionato del franchise si sta iniziando a chiedere che cosa ha intenzione di farne Nintendo. Prima o poi sicuramente arriverà sul mercato e in quel caso, perché no, si potrebbero rispolverare i capitoli precedenti della serie. Esiste infatti una collection, disponibile sia su Nintendo Wii sia su WiiU, chiamata Metroid Prime Trilogy che contiene i primi tre capitoli, Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes e Metroid Prime 3: Corruption.

Nelle scorse ore, è iniziata a serpeggiare in rete la voce, che andrebbe a corroborare rumor già sentiti nel corso del tempo, per la quale il porting per Nintendo Switch di questa trilogia sarebbe in realtà già pronto. A parlare, in realtà, non è stato il classico anonimo insider su Reddit, ma l’importante giornalista Jeff Grubb nel corso del terzo episodio di Grubbsnax. Secondo Grubb, infatti, la trilogia sarebbe già pronta per uscire sull’ibrida di Nintendo, ma la compagnia sta aspettando a pubblicarla. Il perché? Semplice.

Metroid Prime Trilogy: secondo Grubb il porting su Switch è già pronto

Per pura speculazione, la prima cosa che viene ovviamente in mente è che l’azienda stia aspettando a pubblicare la Metroid Prime Trilogy semplicemente per farlo poco prima dell’uscita di Metroid Prime 4. Il quarto capitolo in fondo è in sviluppo da davvero tanto tempo, forse troppo. Questo potrebbe aver causato anche una diminuzione dell’interesse da parte del pubblico, quindi il rilascio della trilogia in prossimità della nuova iterazione sarebbe in realtà una scelta ottimale per l’azienda.

Non è comunque niente di confermato, ma un arrivo su Nintendo Switch di Metroid Prime Trilogy è in effetti sia molto probabile, sia molto allettante. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!