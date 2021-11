Xbox: rivelate due esclusive di Obsidian e Compulsion Games

Il giornalista Jez Corden svela due delle esclusive di Xbox create da Obsidian e Compulsion Games, rispettivamente Pentiment e progetto Midnight

Finora Microsoft ha avuto modo di accaparrarsi dei successi piuttosto importanti grazie ai titoli presenti sulle sue piattaforme: basti pensare a Age of Empires IV, alle lodi che sta avendo Forza Horizon 5, e ad Halo Infinite che crea sempre più trepidante attesa tra i fan. La sola conoscenza degli studi acquisiti porta ad avere enormi aspettative su cosa potrebbe venirne fuori, ed ogni genere di notizia viene letta con molta attenzione dall’utenza.

Anche se in tempi relativamente recenti abbiamo ricevuto ulteriori dettagli su alcune esclusive Xbox, come il gameplay di Avowed, sviluppato da Obsidian ed un nuovo gioco di Compulsion Games, in queste ultime ore il giornalista Jez Corden ha avuto modo di rivelare due novità: Pentiment e Midnight.

Le esclusive Xbox di Obsidian e Compulsion Games

Compulsion Games, creando We Happy Few, ha voluto concentrarsi prima di tutto sulla realizzazione di un’ambientazione, e la storia si è sviluppata durante la produzione del titolo. Adesso, secondo dei leak, il nuovo gioco a cui starebbero lavorando possiede un carattere dark fantasy, action ed in terza persona, con nome in codice “Midnight”. Sono stati diffusi già alcuni concept art del titolo, come il personaggio e delle figure umanoidi simili a delle arpie, ed esso viene descritto come una storia di “maturazione”, ispirata dalle parti più profonde del sud dell’America. Tra gli elementi nel gioco vi è la magia, grosse bestie fantastiche ed una forte atmosfera di “sud gotico”.

Riguardo Obsidian, il nuovo progetto è di un piccolo team guidato da Josh Sawyer (lead di Fallout New Vegas, Pillars of Eternity). Il titolo Pentiment, riferito all’immagine più sottostante in un dipinto, divenuta visibile una volta che lo strato di pittura sopra essa si è sbiadito nel tempo, sta ad indicare il tema del nuovo progetto, ponendo come protagonista un investigatore nell’Europa seicentesca, dedicato alla scoperta della verità dietro un nebbioso omicidio.

Il gioco prenderebbe alcuni spunti da Disco Elysium, insieme ad un dialogo formato da numerose scelte e lo stile narrativo tipico di Sawyer; sarà possibile investigare per accusare dei personaggi nel gioco, e subirne le dovute conseguenze. Pentiment è un titolo RPG che non si focalizza sul combattimento, e sembra esplorare elementi di gameplay più sperimentali; inoltre, potrebbe arrivare nel 2022.

