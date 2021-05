Mass Effect legendary edition: il project director apre al ritorno del multiplayer

Il possibile ritorno della modalità multiplayer è stato discusso dal project director di Mass Effect legendary edition

Mac Walters, il game director di Mass Effect legendary edition, è tornato a parlare in una recente intervista del possibile ritorno della versione multiplayer, nata con il terzo capitolo della nota saga Action RPG ed escluso dall’edizione da lui curata. La legendary edition è stata messa in commercio lo scorso 14 Maggio ed è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC; grazie alla retrocompatibilità, è inoltre possibile giocarci su PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Mass Effect legendary edition: ecco perché potrebbe tornare la modalità multiplayer

Quando interrogato al riguardo, Mac Walters ha dichiarato di non essere contrario all’inserimento del multiplayer in una futura espansione della legendary edition di Mass Effect, ma ha anche precisato che questo reintegro dipende innanzi tutto dal tipo di richiesta che si verrà a creare. Nella stessa intervista ha inoltre specificato che l’esclusione del multiplayer dalla release è stata frutto di una decisione ponderata: il team di sviluppo non ha ritenuto di avere in quel momento le possibilità e i mezzi per implementarla senza andare a ledere la qualità generale del titolo.

Pur essendo la saga nota soprattutto per la sua modalità a giocatore singolo, la versione multiplayer di Mass Effect 3 è stata capace di riscuotere un discreto successo. Si tratta di una modalità co-op, che da la possibilità ai giocatori di unire le forze durante i combattimenti e, tramite il programma Galaxy at War, influisce in maniera diretta sull’esito della story mode. Volete giocare a Mass Effect legendary edition su PlayStation 5 o su Xbox Series X | S? Leggete questo articolo per scoprire il grado di compatibilità del gioco rispetto alle console di ultima generazione.

