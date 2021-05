Recensione Corsair K55 RGB PRO XT: giocare nel silenzio

In questa recensione vedremo la tastiera da gaming a membrana Corsair K55 RGB PRO XT. Una tastiera che offre davvero un ricco layout di tasti, tante funzioni e molto altro

Ormai se si parla di tastiera da gaming si parla di tastiera meccanica ma esiste ancora qualcuno che per abitudine o necessità desidera utilizzare una tastiera a membrana. Corsair dopo aver lanciato una serie infinita di periferiche fra cui mouse e tastiere senza dimenticare case e SSD ha ben pensato di rilasciare una nuova tastiera che possa accontentare i giocatori che necessitano di silenzio o che semplicemente non amano una tastiera meccanica.

Con questa Corsair K55 RGB PRO XT la casa americana ha voluto garantire agli amanti del brand (e non) la possibilità di avere una tastiera a membrana che vanti un set completissimo di funzioni, che sia supportata da iCUE e che possa garantire la sua qualità nel tempo, il tutto in puro stile Corsair.

Scopriamo questa tastiera meccanica da gaming grazie alla sua scheda tecnica

Retroilluminazione : Illuminazione e programmazione per singolo tasto (grazie a iCUE)

: Illuminazione e programmazione per singolo tasto (grazie a iCUE) Frequenza di polling USB : 1.000 MHz

: 1.000 MHz Tasti per macro: sei tasti G dedicati con integrazione di Elgato Stream Deck

sei tasti G dedicati con integrazione di Elgato Stream Deck Memoria integrata : Sì

: Sì Colore LED: RGB, 16.8 milioni di colori

RGB, 16.8 milioni di colori Connettività: 1 porta USB-A 3.0

Packaging e design | Recensione Corsair K55 RGB PRO XT

Confezione molto semplice, ma comunque completa, in puro stile Corsair.

Nella parte frontale della confezione troviamo una foto della tastiera il nome della stessa e il classico simbolo che attesta la compatibilità con iCUE. Sul retro troviamo una breve descrizione delle funzioni principali e un messaggio che ci informa della possibilità di utilizzare la tastiera su PC, macOS e Xbox One.

All’interno della confezione troviamo ovviamente la tastiera, ricoperta da un foglio di plastica per proteggerla dalla polvere, il manuale d’istruzione e la garanzia.

Per quanto riguarda il design siamo davanti al classico stile Corsair.

La tastiera è piuttosto ingombrante a causa anche del numero di tasti funzione opzionali che sono stati inseriti nel layout. Manca la rotella per la regolazione del volume che abbiamo tanto apprezzato negli altri modelli del marchio che viene sostituita da dei più classici tasti fisici a pressione.

La fascia superiore è di u nero lucido che dona un tocco di eleganza e si sposa perfettamente con il resto delle plastiche opache.

Ritroviamo anche un poggiapolsi che risulta comodo ed elegante. La striscia gialla tipica di Corsair al centro dello stesso denota la solita cura per i dettagli. Il poggiapolsi si blocca attraverso un sistema di ganci in plastica facili da collegare e ben saldi.

iCUE è sempre una garanzia | Recensione Corsair K55 RGB PRO XT

Quando si acquista un prodotto spesso ci si dimentica dei servizi gratuiti offerti con lo stesso. Essendo appunto gratuiti non si fa caso alle possibilità che le aziende offrono insieme al prodotto stesso.

Corsair aggiorna continuamente il suo software di gestione per ogni periferica in commercio. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di sfruttare questo software per gestire le varie tipologie d’illuminazione e gestirne le prestazioni. Infatti ci è data la possibilità, se non lo si vuole fare fisicamente premendo una combinazione di tasti, di gestire al meglio la nostra K55 RGB PRO XT.

Inoltre abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare funzioni che spesso si utilizzano come scorciatoie grazie alle nostre tastiere.

Ovviamente il software ci dà la possibilità anche di registrare delle Macro, utili in gioco ma anche per lanciare una data applicazione oppure settare una serie di pressioni per compiere una data azione.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Corsair K55 RGB PRO XT

Come è lecito aspettarsi da una tastiera a membrana le fasi di scrittura sono dettate dal silenzio e dalla comodità di una pressione dei tasti morbida e continua.

In fase di gaming se bene non mi senta di consigliare a nessuno una tastiera a membrana, soprattutto per i titoli di tipo FPS o Moba, siamo davanti a una buona tastiera. La possibilità di poter programmare il layout e soprattutto di avere dei tasti dedicati alle macro è un ottimo plus.

Come detto, però consigliare una tastiera con sistema a membrana per giocare a titoli così detti competitivi non è affatto semplice. In totale onestà consiglio l’utilizzo di una tastiera di questo tipo solamente se obbligati dal dover far silenzio oppure se proprio non riuscite a sopportarne una meccanica.

Al netto di quanto detto però se dovete scegliere una tastiera a membrana questa Corsair K55 PRO XT è una delle pochissime rimaste valide sul mercato. Un mercato ormai troppo saturo di periferiche che non valgono neanche i minuti necessari a ordinarle.

Chi dovrebbe acquistare questa tastiera?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questa Corsair K55 RGB PRO XT a chi cerca una tastiera completa ed efficiente ma non vuole per nessuna ragione rinunciare alla silenziosità della membrana. Come detto in precedenza per giocare in modo competitivo non possiamo consigliarvi questa soluzione ma se proprio non riuscite a sopportare una tastiera meccanica questa soluzione Corsair risulta completa.

Il prezzo non è dei più abbordabili per questo tipo di tastiere ma se teniamo conto dei tasti dedicati alle macro, i tasti media, la qualità generale di costruzione e soprattutto il supporto ad iCUE possiamo affermare che non siamo lontani da un prezzo concorrenziale.

In poche parole se proprio dovete acquistare una tastiera a membrana almeno compratene una “buona” è questa Corsair è sicuramente una scelta apprezzabile.