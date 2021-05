Mass Effect Legendary: ecco come girerà la raccolta su Xbox Series X, PS5 e le altre

Mass Effect Legendary arriverà a breve e in quest’articolo vi parliamo delle performance su Xbox Series X, PS5 e le altre console

Mass Effect Legendary Edition sembra comportarsi decisamente bene su tutte le console e, ovviamente, in particolar modo su PS5 e Xbox Series X. BioWare ha fornito nelle ultime ore dettagli specifici su framerate e risoluzione per l’attesissima collezione degli storici titoli su tutte le console e tutto sembra in linea con gli standard delle altre produzioni AAA attuali. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Mass Effect Legendary: modalità prestazioni e modalità qualità su Xbox Series X, PS5 e le altre piattaforme

Per cominciare, la Legendary Edition offrirà due modalità di esecuzione su PS5, Xbox Series X e tutte le altre console su cui uscirà: una prioritaria per la qualità visiva e l’altra per il framerate. Le due modalità saranno disponibili su PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, così come PS5 e Xbox Series X / S, anche se con obiettivi diversi. Una cosa che vale la pena sottolineare è che Xbox Series X è attualmente l’unica console con supporto fino a un massimo di 120 frame al secondo.

Sebbene Xbox Series X sia paragonabile in termini di potenza a PS5, Mass Effect Legendary Edition probabilmente non è un titolo nativo per PS5, il che significa che lo stesso sarà limitato agli standard di PS4 Pro. Xbox, ovviamente, non risentirà di questa distinzione, il che consente ai giochi di offrire prestazioni adatte a ogni console. BioWare ha anche confermato che i giocatori PC saranno in grado di eseguire il gioco fino a 240 fps e modificare le impostazioni grafiche individuali per mettere a punto l’output.

Abbiamo suddiviso le due modalità in un elenco “facile da digerire” e ve lo proponiamo qui di seguito.

Modalità qualità

PS4: fino a 30 fps a 1080p.

PS4 Pro: fino a 30 fps a 4K.

PS5: fino a 60 fps a 4K.

Xbox One: fino a 30 fps a 1080p.

Xbox One X, Xbox Series S: fino a 30 fps a 4K.

Xbox Series X: fino a 60 fps a 4K.

Modalità prestazioni

PS4: fino a 60 fps a 1080p.

PS4 Pro: fino a 60 fps a 1440p.

PS5: fino a 60 fps a 1440p.

Xbox One: fino a 60 fps a 1080p.

Xbox One X, Xbox Series S: fino a 60 fps a 1440p.

Xbox Series X: fino a 120 fps a 1440p.

Vi ricordiamo, infine, che Mass Effect Legendary Edition uscirà il giorno 14 maggio.