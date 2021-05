Addio Adobe Flash, il futuro dell’intrattenimento si chiama Amazon

Si va verso cambiamenti epocali, alcuni già in corso. Cominciati più o meno dopo l’addio di un software storico come Adobe Flash

Il mondo dell’intrattenimento è molto cambiato nel corso del tempo, in particolare nell’ultimo anno. Da gioco si è cominciato a parlare di connettività ed accessibilità, oggi parole chiave nel mondo del gambling. Iperconnessione significa anche questo: garantire che nasca un futuro e che si sviluppi nel solco di un presente sempre più tecnologico e all’avanguardia. Intanto si va verso cambiamenti epocali, alcuni già in corso. Cominciati più o meno dopo l’addio di un software storico come Adobe Flash.

Cosa cambia dopo l’addio di Adobe Flash

Il 31 dicembre scorso Adobe Flash ha chiuso una parabola cominciata nel 1995 che l’ha reso di gran lunga il software leader nel mercato per lo sviluppo di giochi, slot machine e casinò. Lo scorso 31 dicembre Adobe ha smesso di funzionare, dopo che per un ventennio ha caratterizzato la scena grazie ad una intuizione di Macromedia, che lo acquistò da SmartSketch, per tutti l’antesignano di Flash Player. Che tale è diventato solo nel 2005, quando Adobe è diventato effettivamente quel che tutti hanno conosciuto ed apprezzato per le più disparate attività. Si è trattato di un software rivoluzionario per i giochi, che ha permesso l’uscita dall’obsolescenza e l’ingresso nell’era tecnologica.

Nel 2020, dopo anni di onorato servizio, lo stesso Adobe è diventato poi obsoleto anche per le slot machine online che hanno attinto a piene mani dal software, forse il primo che davvero è riuscito ad introdurre la tanto decantata rivoluzione digitale all’interno del settore dei siti che ospitano dei casinò online. Senza Adobe oggi i giocatori non conoscerebbero dei must come “Book of Ra Deluxe”, la mitica slot ambientata nel mondo dell’Antico Egitto. Ma nemmeno due titoli dal fatturato straordinario e dalla longevità clamorosa come SuperMario Bros (40 milioni di copie) e PacMan.

Infine Adobe, che ha caratterizzato tutti i casinò online oggi imprescindibili per milioni di giocatori, ha dato il suo ultimo contributo al 2020 del mondo dei giochi, quando la raccolta del gioco virtuale ha superato i 30 miliardi di euro.

Il futuro del gioco si chiama Amazon

Numeri così sono per numeri uno. Adobe è tramontato e la sua era è ormai finita. Quale futuro migliore se non con Amazon, pionieristico in ogni settore? Si va oggi verso la nascita di Amazon Games, piattaforma direttamente dedicata ai giochi online e all’intrattenimento. E c’è già il primo titolo, New World, disponibile dal prossimo mese di agosto. L’eredità di Adobe è di quelle grosse: solo dieci anni fa circa l’80% dei giochi viaggiava su Flash Player, ora la palla passa ad Amazon. Che dovrà portare il mondo del gioco in un’altra, prolifica dimensione.