Horizon Forbidden West: a breve l’uscita del DLC?

Secondo recenti rumor presto potrebbe essere rivelata la data d’uscita del DLC di Horizon Forbidden West, il famoso videogioco d’azione open world sviluppato da Guerrilla Games

A seguito di una recente fuga di notizie sembrerebbe che presto potremo assistere ad un reveal sulla data di uscita del DLC dedicato ad Horizon Forbidden West, dal titolo “Burning Shores“. A quanto pare un insider, di cui parleremo fra poco, ha fatto alcune rivelazioni proprio riguardo il videogioco in questione.

Horizon Forbidden West, l’uscita del DLC “Burning Shores” sarebbe vicina

Sony non ha perseguito costantemente un’unica strada post-lancio per tutti i suoi videogiochi, e sebbene alcuni dei suoi titoli di punta first party abbiano ricevuto DLC ed espansioni relativamente presto dopo il rilascio, per alcuni non è stato così e ci voluto più tempo. Horizon Forbidden West, lanciato all’inizio dell’anno, sembra essere uno di questi.

Un insider abbastanza conosciuto, The Snitch, recentemente ha postato su Twitter un ironico sfottò riguardo un annuncio imminente che mostra una mappa di Horizon Forbidden West con Las Vegas, San Francisco, e Los Angeles con una forma tipica di un “focus” sovrapposto. Che sia qualcosa di relativo all’uscita del DLC?

Secondo il noto Tom Henderson potrebbe proprio significare questo, e il post in questione potrebbe indicare il reveal dell’uscita del DLC di Horizon Forbidden West, intitolato per l’appunto “Burning Shores”. L’espansione infatti potrebbe essere ambientata nella stessa regione, estendendo verso sud l’area in cui si svolge il gioco base. Quest’area infatti, nel videogioco, è conosciuta come “Burning Shores” e viene citata dai vari personaggi in diverse occasioni.

Sempre secondo il buon Henderson, Horizon Forbidden West: Burning Shores potrebbe essere annunciato a breve, e quindi potrebbe essere svelata la data d’uscita del DLC. Sebbene nulla di certo è all’orizzonte, è probabile che Guerrilla Games e Sony abbiano intenzione di svelare l’espansione proprio nei prossimi The Game Awards, di cui abbiamo già parlato in questo articolo.

Il DLC Hozizon Forbidden West: Burning Shores, secondo queste affermazioni, potrebbe quindi vedere la sua uscita verso aprile 2023, ma ci teniamo a ricordare ai lettori che si tratta pur sempre di voci di corridoio e rumor attualmente non confermati. Seppur seguiti da ulteriori indicazioni avute negli ultimi mesi, che riportavano l’uscita di contenuti post- lancio.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito e rimanere aggiornati sulle pagine di tuttoteK.