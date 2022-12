Nacon: annunciati i nuovi colori del Revolution X Pro per il Natale

L‘azienda NACON ha annunciato i nuovi colori del controller Revolution X Pro per le festività di Natale 2022

NACON (qui per visitare il sito dell’azienda), ideatore di accessori di gioco di alta qualità, è lieta di annunciare la disponibilità di nuovi colori per il Revolution X Pro Controller. Il controller cablato ufficiale Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Le colorazioni Urban e Forest saranno disponibili nei negozi e sul sito web di NACON a partire dal 2 Dicembre 2022, diventando così il regalo di Natale perfetto per tutti i gamer.

Dettagli sui nuovi colori del Revolution X Pro di Nacon per il Natale

Revolution X, sviluppato in collaborazione con Xbox, è un controller pluripremiato dotato della migliore tecnologia e con caratteristiche uniche. Offre 41 opzioni di personalizzazione, Dolby Atmos per un suono 3D di altissimo livello, creazione di profili di gioco e scorciatoie per soddisfare i giocatori più competitivi. Inoltre, gli utenti potranno ora scegliere anche tra le nuove versioni Urban o Forest, disponibili per il Natale 2022.

Caratteristiche del controller

Personalizzazione assoluta : i giocatori possono scegliere la forma dei joystick, il peso del controller e configurarlo con l’applicazione Revolution X (reattività dei grilletti, corsa dei joystick, mappatura dei pulsanti)

: i giocatori possono scegliere la forma dei joystick, il peso del controller e configurarlo con l’applicazione Revolution X (reattività dei grilletti, corsa dei joystick, mappatura dei pulsanti) Immersione illimitata : la tecnologia Dolby Atmos per cuffie è integrata nel controller per un audio di precisione e un maggiore comfort di gioco che migliorerà le prestazioni generali

: la tecnologia Dolby Atmos per cuffie è integrata nel controller per un audio di precisione e un maggiore comfort di gioco che migliorerà le prestazioni generali Progettato per la competizione : che si giochi a un livello competitivo o per divertimento, il Revolution X garantisce giochi senza latenza

: che si giochi a un livello competitivo o per divertimento, il Revolution X garantisce giochi senza latenza Facile da trasportare: un controller che può essere portato ovunque grazie alla custodia rigida inclusa

Il controller NACON Revolution X Pro, in versione sia Urban che Forest, è ora disponibile al prezzo di vendita consigliato di 99,99 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi controller NACON Revolution X Pro e delle nuove versioni disponibili per queste feste ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).